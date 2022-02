"Afacerile se fac de una singură, numai dragostea se face în doi". Ioana Năstase, investiție de 250.000 de euro: Ilie o să mă ajute și el, din toate punctele de vedere

Ioana Năstase merge foarte des în Brașov, la un centru de echitație unde are și un cal pe care l-a cumpărat în luna septembrie a anului trecut. Văzând că zona respectivă este una destul de frecventată de turiști, a luat hotărârea să-și ridice o pensiune în zonă.

"Am văzut ca vin foarte mulți turiști în zona asta atât de frumoasă și e păcat sa nu fie exploatată. Eu vin des aici, așa că nu ar strica să fac un loc frumos unde oamenii să vină să se relaxeze, să respire aer curat, să mănânce o mâncare bună și, evident, să se bucure de echitație, de cai. Am găsit un teren, dar era extravilan. Încă sunt în căutare. Nu mai e un vis, eu deja fac calcule, caut teren. Ar costa 250.000 de euro. Nu mă gândesc să mă asociez cu cineva, pentru că am o vorbă: afacerile se fac de una singură, numai dragostea se face în doi. După experiența lui Ilie cu Marica, am luat cel mai bun exemplu", a spus Ioana Năstase pentru click.ro.

"Nu o să pot să fiu tot timpul în Brașov, se va ocupa o prietenă foarte bună, în care am toată încrederea. Ilie o să mă ajute și el, din toate punctele de vedere, așa cum se ajută doi soți", a mai spus soția lui Ilie Năstase.

Ilie Năstase le-a înjurat pe admiratoarele soției sale

Ioana și Ilie Năstase au aprins tot felul de controverse, în spațiul public, legate de un posibil divorț, în repetate rânduri.. Ultima dată, fostul tenismen a reacționat neașteptat, după ce Ioana a postat un mesaj pe Facebook care te ducea cu gândul la o ruptură între ei.

"Astăzi, un capitol din viaţa mea a luat sfârşit! Mă consider o femeie puternică şi mândră de faptele mele… răbdarea mea, iertarea mea, voinţa şi bunele intenţii. Pot spune că această experienţă m-a schimbat foarte mult din toate punctele de vedere, chiar dacă a fost nevoie de foarte multă stăpânire de sine. RĂBDAREA MEA A LUAT SFÂRŞIT!!! În toată această perioadă, am avut şi ocazia de a cunoaşte oameni buni, de o mare valoare şi bine intenţionaţi, iar pentru asta le mulţumesc! Poate unii dintre dumneavoastră m-aţi judecat greşit, alţii mi-aţi acordat înţelegere şi mi-aţi apreciat răbdarea, care nu a fost deloc uşoară. Am continuat să lupt, crezând şi sperând că se va schimba ceva în bine. Vă rog să mă înţelegeţi că în această perioadă voi avea nevoie de linişte şi puţină intimitate! Vă mulţumesc frumos, pentru înţelegere! Cu deosebit respect, IOANA!“, a scris Ioana Năstase pe Facebook.

