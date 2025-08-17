Adrian Năstase: Trump și Putin au negociat și alte lucruri, separat de Ucraina

Fostul premier Adrian Năstase ridică semne de întrebare privind rezultatele întâlnirii recente dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată în Alaska, sugerând că discuțiile ar fi putut viza interese strategice și economice care nu vizează conflictul din Ucraina.

"Sper ca nu am avut dreptate cu postarea anterioara. Pot sa ma gandesc insa ca relatia ruso-americana are acum mize mai importante decat razboiul din Ucraina. De aceea, este posibil ca, in Alaska, presedintii Trump si Putin sa se fi inteles pe unele teme strategice si economice, separat de situatia Ucrainei.

Si este posibil ca cei doi presedinti sa fi ajuns la un acord de principiu privind chestiunile teritoriale vizand Ucraina iar luni, presedintele Trump sa le prezinte presedintelui Ucrainei. Acesta, in mod evident, nu va accepta pierderi teritoriale si nici asa zisele „schimburi teritoriale”.

In aceasta situatie, presedintele Trump, ar putea spune „v-am ajutat dar daca nu acceptati propunerea noastra de mediere, atunci ne retragem si ramaneti cu europenii pentru a rezolva chestiunile voastre cu Rusia”.

Ps 1 Nu stiu la ce le-a folosit ucrainenilor acordul cu SUA privitor la metalele grele.

Ps 2 Mi s-a parut ca vacuta care defila prin Cornu purta un fel de harta a Ucrainei dupa intalnirea Trump-Putin", a scris Adrian Năstase pe blogul său.

Iată și văcuța la care se referă:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News