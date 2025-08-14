Data publicării:

Adormirea Maicii Domnului 2025. De ce postim și vineri, mai mult cu o zi în acest an

Vineri, 15 august, este Adormirea Maicii Domnului. Chiar dacă este sărbătoare, se ține post. 

Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut în popor și sub denumirea de Postul Sfintei Marii sau al Sântămăriei, a fost un post care i-a pregătit pe creștini pentru marea sărbătoare de vineri, 15 august.

Postul s-a prelungit şi în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului pentru că sărbătoarea cade vineri. Pe 15 august este dezlegare la untdelemn, peşte şi vin.

În ceea ce privește vechimea postului Adormirii Maicii Domnului, părintele Ene Braniște ne spune că el este cel mai nou dintre cele patru posturi de durată. Originea lui trebuie căutată prin secolul al V-lea, când cultul Maicii Domnului a început a cunoaște o dezvoltare mai mare și când sărbătoarea Adormirii a început a căpăta o mai mare importanță.

La început însă, nici timpul din an, nici durata și nici felul postirii nu erau la fel peste tot. În zona Antiohiei, creștinii posteau o singură zi (6 august), alții mai multe zile (4 la Constantinopol, 8 la Ierusalim); în răsărit posteau în luna august și de aceea postul era numit și Postul lui August, alții în septembrie (apusenii, cum fac până azi), iar alții nu posteau deloc, socotind că sărbătoarea Adormirii este zi de mare bucurie, deoarece Maica Domnului a trecut de la amărăciunea pământească la bucuria cerească, unde stă în nemijlocită apropiere de Fiul ei iubit.

Data și durata postului au fost uniformizate în toată Ortodoxia abia în secolul XII, la Sinodul Local din Constantinopol, ținut la 1166, sub patriarhul ecumenic Luca Crysoverghi, care a hotărât ca postul să înceapă la 1 august și să dureze 14 sau 15 zile, până la Sărbătoarea Adormirii (15 august).

Aceste zile de post ne amintesc tuturor de virtuţile și darurile Maicii Domnului, dar şi de postul pe care însăși Născătoarea de Dumnezeu l-a ţinut înainte de mutarea ei din această viaţă. Despre acest aspect citim în sinaxarul de la slujba Utreniei din ziua praznicului, unde se spune că, înainte de a trece la cele veşnice, Maica Domnului a petrecut câteva zile în rugăciune și post:

„S-a suit degrabă în Muntele Măslinilor ca să se roage, căci avea obicei de se suia adesea acolo ca să se roage. Şi s-a întâmplat atunci un lucru minunat. Când s-a suit acolo Născătoarea de Dumnezeu, atunci de la sine s-au plecat pomii ce erau pe munte, şi au dat cinstea şi închinăciunea ce se cădea către Stăpână, ca şi cum ar fi fost nişte slugi însufleţite”.

VEZI ȘI: Spunem vineri „La mulți ani”, de Adormirea Maicii Domnului? Părintele Vasile Ioana vine cu răspunsul

