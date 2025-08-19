Data publicării:

Administrația Trump anunță că Vladimir Putin este de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Administrația Trump spune că Vladimir Putin este de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski.

Administrația Trump a anunțat că Vladimir Putin a fost de acord să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în cadrul discuțiilor de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, scrie Mirror.

Informația a fost confirmată de secretarul de presă al lui Donald Trump, Karoline Leavitt, care a spus că acele „conversațiile încurajatoare” dintre Trump și Putin l-au determinat pe liderul rus, criticat pe scară largă, să accepte „următoarea etapă a procesului de pace”. O astfel de întâlnire ar putea fi urmată de discuții trilaterale cu Trump „dacă va fi necesar”. Detalii suplimentare, cum ar fi locul și momentul întâlnirii, nu sunt încă clare, iar Ucraina nu a răspuns deocamdată.

Zelenski a declarat anterior că este dispus să se întâlnească cu Putin, însă este probabil ca un astfel de summit să aibă loc într-un loc neutru. O sursă ucraineană a declarat pentru BBC că Ucraina „a respins imediat” o sugestie a lui Putin ca el și Zelenski să se întâlnească la Moscova. Leavitt a spus că Trump speră ca cei doi să „angajeze o diplomație directă”. Ea nu a comentat rapoartele potrivit cărora Putin ar fi sugerat capitala Rusiei ca posibil loc pentru discuțiile bilaterale.

Trump: Sper că președintele Zelenski va face ceea ce trebuie

 

Trump a declarat anterior că lucrează la organizarea unei întâlniri. „Nu au fost exact cei mai buni prieteni”, a spus el pentru Fox News.

„Contează doar dacă reușim să obținem rezultate… Sper că președintele Zelenski va face ceea ce trebuie. Trebuie să arate și el o anumită flexibilitate”, a mai spus Trump.

O întâlnire față în față între cei doi ar putea reprezenta un pas remarcabil și un progres spre încheierea unui război care continuă de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Putin în februarie 2022.

De atunci, Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului estimează că peste 13.800 de civili au fost uciși. Numărul de decese civile în zonele ocupate de ruși este greu de calculat. Se estimează că peste un milion de soldați ruși au fost uciși sau răniți de la invazia pe scară largă.

 

