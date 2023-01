Aderarea Suediei la NATO, în pericol. Furie în toată lumea musulmană, după ce un Coran a fost ars în fața ambasadei Turciei din Stockholm / video

Turcia a denunțat Suedia după proteste în fața ambasadei sale din Stockholm, inclusiv arderea unui Coran de către susținătorii de extremă dreapta și o demonstrație separată a activiștilor kurzi.

Ankara a declarat sâmbătă că anulează o vizită a ministrului suedez al apărării, menită să depășească obiecțiile Turciei la aderarea sa la NATO. Suedia are nevoie de sprijinul Turciei pentru a intra în alianța militară, pe măsură ce temerile în Europa devin tot mai mari ca urmare a conflictului dintre Rusia și Ucraina.

Arderea Coranului a fost făcută de Rasmus Paludan, liderul partidului politic danez de extremă dreaptă Hard Line. În aprilie anul trecut, ideea lui Paludan cu privire la arderea Coranului în masă în Ramadanului a stârnit revolte în toată Suedia.

Danish racist politician Rasmus Paludan burned the Holy Quran under security measures in front of the Turkish Embassy in Sweden.



Türkiye condemned the despicable attack in the strongest terms. pic.twitter.com/AOrEgCt5Yj