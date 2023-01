Cresc tensiunile între Turcia și Suedia, după ce o figurină care îl reprezenta pe Erdoğan a fost spânzurată la Stockholm / video

Procurorii turci au deschis o anchetă cu privire la un incident de la Stockholm în care a fost spânzurată o figurină a președintelui Recep Tayyip Erdogan, a declarat presa de stat, adăugând o tensiune diplomatică suplimentară la încercarea Suediei de a obține aprobarea Turciei de a adera la NATO.

Imaginile distribuite pentru prima dată pe Twitter de așa-numitul Comitet suedez de solidaritate pentru Rojava au arătat o figurină a lui Erdogan atârnată de picioare în fața primăriei Stockholm, iar lângă ea se aflau câțiva oameni.

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a declarat vineri postului TV4 că actul a fost „extrem de grav” și l-a considerat un act de sabotaj împotriva aplicării NATO. Polițiștii au spus că nu au știut despre incident până când acesta a luat sfârșit.

Turcia, membru NATO, l-a convocat joi pe ambasadorul suedez pentru a discuta cu privire la eveniment.

Incidentul a venit după luni de eforturi ale Stockholmului de a câștiga sprijinul Ankarei pentru aderarea la NATO.

CITEȘTE ȘI - Suedia spune că nu poate îndeplini cererile Turciei pentru aderarea la NATO, dar speră că până la urmă va intra în Alianța Nord-Atlantică: Vor lucruri pe care nu putem să le oferim

Turkish president Erdogan's mannequin executed in front of the City Hall in Stockholm. A majority of Swedes (79%) want Sweden to defend its laws against Turkey's outrageous demands even if that means delaying NATO entry. pic.twitter.com/EkvE9W2LC0