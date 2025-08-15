Accident aviatic în Marea Britanie. Doua avioane s-au ciocnit pe Aeroportul Manchester. "A fost un impact uriaș"

Zborurile au fost suspendate temporar vineri dimineață pe aeroportul Manchester după ce două avioane easyJet s-au ciocnit, atingându-și aripile în timp ce se deplasau spre pistă pentru decolare, scrie The Guardian.

Avioanele, care urmau să zboare spre Paris și Gibraltar, au intrat în contact în jurul orei 6:30, dar au reușit să se întoarcă la un stand unde toți pasagerii au debarcat. Nu s-au raportat răniți.

Un purtător de cuvânt al aeroportului Manchester a declarat: „Am suspendat temporar operațiunile în timp ce era evaluat dacă avioanele pot reveni la stand, ceea ce s-a putut face, așa că operațiunile au fost reluate după câteva minute”.

Tynisha Chaudhry, care se afla în zborul către Gibraltar împreună cu partenerul ei, a comparat coliziunea cu un accident de mașină.

Pasageră: "A fost un impact uriaș"

„Am simțit cum tot avionul se zdruncină – a fost un impact uriaș”, a declarat ea pentru BBC. Ea a spus că „multe autospeciale de pompieri” și alte echipe de siguranță erau la fața locului, în timp ce pasagerii așteptau la bord în timpul inspecțiilor.

EasyJet a anunțat că a demarat imediat o investigație pentru a înțelege ce s-a întâmplat.

Un purtător de cuvânt a declarat: „EasyJet poate confirma că vârfurile aripilor a două aeronave au intrat în contact în timp ce se deplasau spre pistă pe aeroportul Manchester în această dimineață. Avioanele s-au întors la stand pentru ca pasagerii să debarce și li s-au oferit vouchere pentru băuturi și gustări, în timp ce sunt aranjate aeronave de înlocuire pentru operarea zborurilor. Ne cerem scuze pasagerilor pentru întârzierea zborurilor. Siguranța pasagerilor și a echipajului nostru este cea mai mare prioritate”.

Zborurile implicate au fost EZY2267 de la Manchester la Gibraltar și EZY2117 de la Manchester la Paris Charles de Gaulle. Unii pasageri au postat poze cu incidentul pe rețelele sociale, unul comentând: „Călătoria la Disney Paris a început bine la Manchesterairport easyjet”.

