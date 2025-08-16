Data publicării:

A murit Pippo Baudo, considerat "regele" televiziunii din Italia

Autor: Dan Carp | Categorie: Stiri

Pe 16 august 2025, Italia a pierdut una dintre cele mai mari figuri ale culturii sale populare: Pippo Baudo, prezentatorul care a marcat peste șase decenii de televiziune, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani, la Roma. Anunțul a fost confirmat de avocatul și prietenul său apropiat, Giorgio Assumma, care a transmis că marele om de televiziune a murit în liniște, înconjurat de familie, la spitalul Campus Biomedico din capitală.

Figura sa rămâne sinonimă cu divertismentul italian, iar numele său este legat indisolubil de Festivalul Sanremo, pe care l-a găzduit de nu mai puțin de 13 ori, stabilind un record greu de egalat. Cu un ton cald, dar autoritar, cu o eleganță aparte și un simț al spectacolului recunoscut deopotrivă de colegi și public, Baudo a fost numit adesea „regele televiziunii italiene”.

O carieră impresionantă, de la începuturi la consacrare

Născut la 7 iunie 1936, în Militello in Val di Catania, Sicilia, Giuseppe Baudo – cunoscut pentru toată lumea drept Pippo – a intrat pentru prima dată în atenția publicului cu emisiunea “Settevoci” (1966-1970). Consacrarea a venit rapid, cu succesul enorm al “Canzonissima” (1972-1973), care l-a transformat într-un nume de referință pentru televiziunea italiană.

Anii ’80 au reprezentat perioada de glorie: Baudo a fost gazda unor programe rămase în istorie, precum “Domenica In” (1979-1985, apoi 1991-1992), “Fantastico” (1984-1986, 1990), “Serata d’onore” sau multiplele ediții ale Festivalului de la Sanremo (1968, 1984-1985, 1987, 1992-1996, 2002-2003, 2007-2008). Generații întregi de italieni îl recunoșteau ca pe un companion de duminică, omul care aducea în casele lor muzica, umorul și strălucirea scenei.

Director artistic, manager și spirit inovator

Dincolo de postura de prezentator, Pippo Baudo a fost și un bun manager cultural. Între 1987 și 1988 a fost director artistic al postului Canale 5, pentru ca apoi să revină la Rai, unde a condus numeroase producții și a semnat formate de succes. Între 1989 și 1997 a ocupat funcția de director artistic al Teatrului Stabile din Catania, iar din 2000 a fost chiar președintele instituției.

În paralel, în anii ’90, a deținut și conducerea artistică a televiziunii publice Rai, o poziție de mare influență pe care a părăsit-o în mai 1996. În aceste roluri, Baudo a contribuit decisiv la lansarea și afirmarea unor artiști italieni de top, oferind șansa debutului unor cântăreți și comedianți care aveau să devină nume mari ale scenei.

Întoarcerea la Rai și recunoașterea publică

La finalul anilor ’90 și începutul anilor 2000, Pippo Baudo a revenit cu forță la Rai, unde a moderat emisiuni precum “Giorno dopo giorno” (1999), transformat ulterior în “Novecento”, “Passo doppio” (2001), “Il Castello” (2002-2003) și din nou “Domenica In” (2005-2010). A urmat “Novecento” pe Raitre și apoi “Il viaggio” (2012), program ce a cunoscut două sezoane.

În 2018, și-a publicat autobiografia, “Ecco a voi. Una storia italiana”, scrisă împreună cu jurnalistul Paolo Conti, o lucrare care trece în revistă nu doar cariera, ci și transformările culturale și sociale ale Italiei moderne. În 2021, statul italian i-a recunoscut meritele prin acordarea Ordinului de Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana, una dintre cele mai înalte distincții civile.

Reacții la dispariția unei legende

Moartea lui Pippo Baudo a provocat un val de emoție în Italia. Prim-ministrul Giorgia Meloni a scris pe platforma X: „Pippo Baudo a fost unul dintre cei mai mari protagoniști din istoria televiziunii italiene. Chipul și vocea sa au însoțit generații întregi, oferind emoții, zâmbete și momente de neuitat. Îți mulțumim pentru tot.”

La rândul său, prezentatorul Carlo Conti, care se pregătește să prezinte edițiile viitoare ale Sanremo, a transmis un mesaj emoționant: „La revedere, Pippo. Odată cu tine se stinge televizorul – televizorul pe care l-ai inventat, televizorul pe care l-ai creat cu dragoste și geniu. Îți sunt recunoscător mai întâi ca telespectator și apoi, pe nedrept, ca și coleg. Adio, Maestre.”

Numeroși artiști, cântăreți și actori au adus omagii celui care a fost nu doar o figură centrală a televiziunii, ci și un mentor pentru multe generații.

Moștenirea lui Pippo Baudo

La 89 de ani, Pippo Baudo lasă în urmă o moștenire imensă. Pentru milioane de italieni, numele său înseamnă televiziune, spectacol și calitate. De la debutanți care i-au trecut prin platou până la vedete consacrate care îi recunoșteau autoritatea, Baudo a reprezentat un garant al profesionalismului și un simbol al eleganței.

Dispariția sa marchează sfârșitul unei epoci pentru Italia. Dacă televiziunea modernă italiană are o istorie, atunci aceasta poartă inevitabil amprenta lui Pippo Baudo – omul care a transformat scena într-o sărbătoare, iar fiecare apariție într-un eveniment național.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
A murit Pippo Baudo, considerat "regele" televiziunii din Italia
16 aug 2025, 23:36
Prinții de Wales își mută familia într-o casă luxoasă cu opt dormitoare, evaluată la 16 milioane de lire sterline
16 aug 2025, 23:34
O uzină militară a explodat în Rusia. Sunt peste 100 de răniți și mai mulți morți 
16 aug 2025, 22:17
Apel pentru interzicerea stațiunilor și hotelurilor „fără copii”. Dezbateri aprinse într-o țară din UE
16 aug 2025, 22:01
Summitul Putin-Zelenski-Trump, pe 22 august. Unde ar putea avea loc. Propunerea lui Friedrich Merz
16 aug 2025, 21:04
Oamenii de lângă Zelenski au dezvăluit ce a cerut de fapt Putin pentru încheierea războiului
16 aug 2025, 20:23
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Un premier din UE susține că Putin şi-a demonstrat încă o dată viclenia la summitul cu Trump
16 aug 2025, 19:04
Vladimir Putin, primele declarații în Rusia după vizita în Alaska. Cum a numit întâlnirea cu Trump
16 aug 2025, 19:05
Volodimir Zelenski nu merge singur la Casa Albă. Pe cine a mai invitat Donald Trump
16 aug 2025, 18:06
Țara europeană pe care chinezii o cumpără casă cu casă. Au achiziționat mii de apartamente în 2025
16 aug 2025, 17:34
Epave din Al Doilea Război Mondial, descoperite în Germania. Piese păstrate aproape intacte
16 aug 2025, 16:50
Ce garanții de securitate i-a propus Trump lui Zelenski. Echivalează cu un articol din Tratatul NATO (surse)
16 aug 2025, 16:26
William și Harry, împiedicați să moștenească casa copilăriei Prințesei Dianei din cauza unei reguli stricte
16 aug 2025, 15:45
Zelenski: "Ucraina are nevoie de pace reală şi durabilă". Garanția de securitate propusă de Washington
16 aug 2025, 15:25
Keir Starmer spune că pacea în Ucraina este „mai aproape ca niciodată” după summitul cu Trump, dar îi transmite un avertisment lui Putin
16 aug 2025, 13:26
Laura Chiriac: Trump a căzut sub farmecul lui Putin. Aseară, s-a îngropat acordul de pace Rusia - Ucraina
16 aug 2025, 13:50
Ce scrie presa din Rusia despre summit-ul din Alaska: "Putin a obținut exact ceea ce dorea"
16 aug 2025, 11:45
Cele 10 concluzii ale lui Donald Trump după întâlnirea cu Vladimir Putin
16 aug 2025, 09:12
Nota pe care o dă Trump întâlnirii cu Putin. ”Am negociat măsuri de securitate, pământ”
16 aug 2025, 08:38
Trump îl ridică în slăvi pe Putin. Cum l-a descris pe președintele rus după întâlnirea din Alaska
16 aug 2025, 08:37
Scrisoarea trimisă de Melania Trump lui Vladimir Putin
16 aug 2025, 08:10
Marele mister după summit-ul Trump-Putin. Ce a blocat încheierea unui acord
16 aug 2025, 07:34
Unde a fugit rapid Putin după summit-ul cu Trump, înainte de a decola / video
16 aug 2025, 07:25
DECLARAȚII de presă Putin–Trump. Putin: Acordul cu Trump va deschide calea pentru pace în Ucraina / update
16 aug 2025, 01:22
Trump, reacție după ce Hillary Clinton a zis că are de gând să-l propună la Premiul Nobel pentru Pace dacă încheie războiul din Ucraina
16 aug 2025, 00:48
Putin și Trump, gest controversat făcut în limuzina președintelui american / video
16 aug 2025, 00:42
Surpriză totală la summitul Trump-Putin din Alaska. Chirieac: Puțină lume s-ar fi așteptat la așa ceva
15 aug 2025, 23:48
Vladimir Putin, lăsat mut de o întrebare a jurnaliștilor în Alaska, cu Trump de față
15 aug 2025, 22:51
Tragedie pe șine în Danemarca: Tren de mare viteză, izbit de un utilaj agricol
15 aug 2025, 22:04
Americanii și rușii își încordează mușchii în Alaska: Putin, primit cu o "fanfară" de avioane F-22 / Lavrov vine cu hanorac inscripționat ”URSS”
15 aug 2025, 21:51
Hillary Clinton, ofertă de ultimă oră pentru Trump dacă pune capăt războiului din Ucraina
15 aug 2025, 21:49
Procurorul general al Washington DC dă în judecată guvernul Trump pentru a opri preluarea controlului asupra poliţiei oraşului
15 aug 2025, 20:59
Văduva lui Navalnîi cere eliberarea prizonierilor politici înaintea summitului Trump-Putin din Alaska
15 aug 2025, 18:00
Locuitorii unei capitale europene, îndemnaţi să reducă timpul petrecut la duş după maximele termice din această vară: "Fiecare picătură contează"
15 aug 2025, 17:30
Miză cu ego încins în războiul Ucraina-Rusia. Trump își pregătește drumul spre Oslo. Cine ar pierde? Noi toți
15 aug 2025, 17:06
Harta războiului: Ce teritorii ucrainene se află în prezent sub control rusesc
15 aug 2025, 16:40
Cadoul otrăvit pe care Vladimir Putin i-l va înmâna lui Donald Trump în Alaska
15 aug 2025, 15:24
Cum îl așteaptă locuitorii din Alaska pe Putin și ce cred cetățenii ruși despre întâlnirea cu Trump - FOTO/VIDEO
15 aug 2025, 15:18
Accident aviatic în Marea Britanie. Doua avioane s-au ciocnit pe Aeroportul Manchester. "A fost un impact uriaș"
15 aug 2025, 13:17
Lavrov spune că Rusia are o poziție clară la întâlnirea cu Trump din Alaska
15 aug 2025, 12:13
”Vinde” omul de afaceri Trump Ucraina? Să ne uităm pe cifre! Scenariile puse pe masă înainte de întâlnirea cu Putin
15 aug 2025, 10:30
Jeff Bezos, în doliu: „A dat întotdeauna mult mai mult decât a cerut vreodată”. Mesajul emoționant al miliardarului
15 aug 2025, 10:08
Protestele antiguvernamentale din Serbia au degenerat. "Am evitat un scenariu catastrofal"
15 aug 2025, 09:11
Summitul Trump-Putin din Alaska este aproape de sfârșit / Conferința de presă urmează să înceapă în curând / update
15 aug 2025, 08:55
Orașul în care s-a oprit Vladimir Putin, înainte de a merge în Alaska
15 aug 2025, 08:44
Ucraina spune că a stabilizat frontul, după străpungerea reuşită de trupele ruse în Doneţk
14 aug 2025, 22:17
Hunter Biden intră în război cu familia Trump și face acuzații „defăimătoare, denigratoare şi incendiare“. Melania îl amenință cu instanța
14 aug 2025, 20:13
25% șanse de eșec: În acest caz, Trump spune că își va vedea de conducerea SUA, sugerând că nu se va mai implica în soluționarea războiului
14 aug 2025, 19:43
Rubio dă din casă și spune ce urmărește să obțină, de fapt, Trump la întâlnirea cu Putin
14 aug 2025, 18:10
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său
14 aug 2025, 17:44
La ce oră se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska, pe 15 august
14 aug 2025, 16:19
Cele mai noi știri
pe 16 August 2025
Petrolul - Hermannstadt, rezultat. Nici acum nu au reușit prima victorie din actualul sezon
pe 16 August 2025
A murit Pippo Baudo, considerat "regele" televiziunii din Italia
pe 16 August 2025
Prinții de Wales își mută familia într-o casă luxoasă cu opt dormitoare, evaluată la 16 milioane de lire sterline
pe 16 August 2025
O uzină militară a explodat în Rusia. Sunt peste 100 de răniți și mai mulți morți 
pe 16 August 2025
Apel pentru interzicerea stațiunilor și hotelurilor „fără copii”. Dezbateri aprinse într-o țară din UE
pe 16 August 2025
Invenție uimitoare făcută de o elevă: Cum a realizat o pătură termică cu energie solară pentru persoanele fără adăpost
pe 16 August 2025
Summitul Putin-Zelenski-Trump, pe 22 august. Unde ar putea avea loc. Propunerea lui Friedrich Merz
pe 16 August 2025
Secretele unei cariere de succes în modelling, dezvăluite la Mi-Th Influencer
Cele mai citite știri
pe 16 August 2025
Modificare privind plata cu cardul de la 1 ianuarie
pe 16 August 2025
Unde a fugit rapid Putin după summit-ul cu Trump, înainte de a decola / video
pe 16 August 2025
Țara europeană pe care chinezii o cumpără casă cu casă. Au achiziționat mii de apartamente în 2025
pe 16 August 2025
Oamenii de lângă Zelenski au dezvăluit ce a cerut de fapt Putin pentru încheierea războiului
pe 16 August 2025
Putin și Trump, gest controversat făcut în limuzina președintelui american / video
Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel