A murit cântăreaţa italiană Ornella Vanoni

Cântăreaţa Ornella Vanoni, o figură importantă a muzicii populare italiene, a încetat din viaţă, vineri, la vârsta de 91 de ani, la domiciliul ei din Milano, conform Corriere della Sera şi agenţiei Agi, citate sâmbătă de AFP, citată de Agerpres.

Artista a murit cu puţin timp înainte de ora 23:00, în urma unui atac de cord, au precizat aceleaşi surse.

Născută la 22 septembrie 1934, la Milano, Ornella Vanoni a înregistrat cele mai mari hituri ale sale în anii 1960 şi 1970, printre acestea numărându-se piese precum "La musica e finita", "Eternita", "L'Appuntamento" şi "Una ragione di piu".

Italia îşi pierde una dintre cele mai originale şi rafinate voci

Ornella Vanoni, cu un stil aparte şi uşor de recunoscut după părul său roşcat şi creţ, a devenit, în 1999, prima cântăreaţă din istoria Festivalului de la San Remo care a primit un premiu de onoare pentru întreaga carieră.

"Odată cu trecerea în nefiinţă a Ornellei Vanoni, Italia a pierdut una dintre cele mai originale şi rafinate artiste ale sale. Graţie vocii sale unice şi a talentului său interpretativ inegalabil, ea şi-a lăsat amprenta asupra istoriei cântecului, teatrului şi spectacolului italian", a subliniat într-un comunicat ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli.

"Cu vocea sa unică, ea a marcat istoria muzicii italiene, lăsând o moştenire artistică ce va rămâne pentru totdeauna gravată în inimile tuturor", a declarat la rândul său Lorenzo Fontana, preşedintele Camerei Deputaţilor.