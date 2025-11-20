€ 5.0889
Data publicării: 15:59 20 Noi 2025

Un ucrainean s-a dat drept român timp de 6 ani, în Italia. „Nu voiam să fac armata și să fiu trimis pe front”
Autor: Doinița Manic

un ucrainean s-a dat drept roman Cuplu din Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Anatolj Zem este un tânăr ucrainean care timp de 6 ani, de la vârsta de 20 de ani, a trăit la Bergamo cu un permis de conducere, o carte de identitate și un nume false. Pe acele documente el era Sergiu Volzian,...

Anatolj Zem, un tânăr din Ucraina, s-a prefăcut timp de 6 ani că este român, de la vârsta de 20 de ani. El a trăit la Bergamo cu un permis de conducere, o carte de identitate și un nume - toate false, scrie Corriere della Sera.

Spunea tuturor că se numește Sergiu Volzian și că este român, aces nume figurând și în documente menționate. Bărbatul avea pe acest nume fals un contract de închiriere, o mașină, un card de sănătate, un contract de muncă de instalator, ba chiar și contribuțiile plătite la zi. Totuși, viața lui secretă a început să se destrame pe 26 septembrie, din cauza unei banale tamponări pe autostrada A4, și s-a încheiat apoi cu arestarea lui, luni, în Azzano.

În accidentul de pe autostradă nimeni nu a fost rănit, dar au intervenit agenții Poliției rutiere din Seriate, care au verificat actele tuturor persoanelor implicate, inclusiv ale lui Zem – care, în acel moment, era încă Volzian în acte. Nu era prima dată când tânărul era verificat. În trecut fusese chiar denunțat după ce îl însoțise pe un prieten să cumpere o armă falsă într-un parc.

Ucraineanul, descoperit de un polițist de la Rutieră

Totuși, nimeni nu își pusese întrebarea care i-a venit unui polițist italian de la Rutieră: de ce un tânăr care trăiește de 6 ani la Bergamo, cu mama, fratele mai mic și o viață stabilă, încă își menține domiciliul în România? Polițiștii au decis să aprofundeze verificările și, după consultări cu Consulatul României, a ieșit la iveală că Sergiu Volzian nu există. În plus, le-a atras atenția și faptul că Zem era mereu în preajma unor ucraineni. Suspect. Zilele trecute, agenții l-au așteptat îmbrăcați în civil în fața firmei unde lucra, i-au cerut permisul – perfect falsificat – și l-au arestat în flagrant.

Procesul în regim de urgență s-a încheiat cu un acord de recunoaștere a vinovăției: 16 luni de închisoare, cu suspendare.

„Nu voiam să fac armata și să fiu trimis pe front”

„Nu voiam să fac armata și să fiu trimis pe front”, a spus tânărul ucrainean în vârstă de 26 de ani.

Nu va trebui să se întoarcă în Ucraina. Având în vedere războiul în desfășurare, poate solicita, prin avocatul său, Marco Cortinovis, protecție internațională, scrie sursa citată.

