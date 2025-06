A început Aspen Healtchare Summit 2025. Mircea Geoană anunţă planuri mari. Aspen ajunge la Washington

Edițiile din anii anteriori au contribuit la crearea unei comunități în jurul programului și a unei agende de priorități tematice în convergență cu prioritățile naționale, soluțiile tehnologice avansate, cadrul de reglementare al UE și obiectivele OMS.

Summitul Aspen pentru Sănătate 2025, desfășurat sub titlul „Progres în Sănătate prin Inovație, Valori și Parteneriat”, reprezintă o platformă de dialog strategic și schimb de idei între lideri din domeniul sănătății, factori de decizie, cercetători și inovatori. Fiind evenimentul de referință al Programului Aspen Institute România pentru Sănătate și Calitatea Vieții, summitul reflectă valorile echității, rezilienței și colaborării, oferind un spațiu în care sustenabilitatea, politicile bazate pe dovezi și valorile europene comune ghidează discuțiile despre viitorul sistemelor de sănătate.

Cum a pornit Aspen în România?

"Cum am ajuns să avem Aspen în România? E o poveste adevărată, nu e nimic comercial, şi anul acesta aniversăm 20 de ani de existenţă aici. Eu am fost expus, accidental, când eram un tânăr ambasador în SUA. Am fost invitat să susţin un seminar despre leadership în Colorado, în Aspen. E o experienţă unică, transformatoare. Când m-am întors din SUA, am decis să pornim Institutul Aspen", a declarat Mircea Geoană în deschiderea evenimentului.

Planuri mari de viitor: Sediu Aspen la Washington

Preşedintele Institutului Aspen, Mircea Geoană, a anunţat şi planuri mari pentru institut: un sediu la Bruxelles şi un sediu în SUA.

"Am decis să trecem la următorul nivel. Anul trecut, am deschis Institutul Aspen în Chişinău, care se descurcă remarcabil de bine. Avem aici colegi care au investit mult timp şi mulţi bani. Ei vor să se asigure că acest loc mic dintre est şi vest are o şansă să fie parte din Europa. Şi poate că asta e ceva ce putem susţine cu toţii.

Săptămâna trecută am deschis un sediu în Bruxelles, e complet operaţional, avem o echipă minunată acolo. Facem seminarii de leadership în Bruxelles de 4-5 ani.

Şi am început să facem şi seminarii la nivel trans-atlantic. Avem o comunitate de peste 1000 de alumni de diverse naţionalităţi. Avem institute Aspen în Europa din Kiev până în Marea Britanie, dar şi în Spania, Franţa, Germania, Cehia. Dacă ne va ajuta şi Dumnezeu, s-ar putea să deschidem şi un birou în Washington în toamnă, dacă stelele se vor alinia", a mai declarat Mircea Geoană.

Evenimentul din acest an va aborda trei teme centrale: finanțarea sustenabilă a sistemelor de sănătate în contextul cererii crescute și al resurselor limitate; rolul digitalizării și al inteligenței artificiale în creșterea eficienței sistemului și a rezultatelor pentru pacienți; precum și prevenția primară și secundară ca element central pentru sustenabilitatea sistemelor de sănătate. Sesiunile cheie vor aborda, de asemenea, determinanții sociali și politici ai sănătății, inclusiv interacțiunea dintre sănătatea publică și populism. Prin paneluri, conversații între experți și schimburi colaborative, Summitul își propune să contureze soluții concrete, bazate pe inovație, responsabilitate comună și parteneriate regionale.

