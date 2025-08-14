”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post

O învățătoare din Timiș a murit tragic, la scurt timp după ce a aflat că va fi dată afară după reglementările aduse de Ministerul Educației și Guvernul Bolojan.

Recentele schimbări care presupun o normă didactică mai mare cu două ore per săptămâmă au obligat directorii de la școlilor să recalculeze și reorganizeze unitățile de învățământ.

Astfel, cadrele didactice în pericol de a rămâne fără un loc de muncă ori nevoite să facă eforturi mai mari pentru a primi același salariu au avut parte de stres major și incertitudine.

Cum a avut loc tragedia

În primul rând, moartea subită a învățătoarei de 56 de ani din Timiș relevă dificultățile cu care se confruntă profesorii din mediul rural, dar și din școlile mici, acolo unde reorganizările impuse de Minister dau cu totul peste cap viața profesională, dar și cea personală.

Femeia care a murit era învățătoare de peste 30 de ani și voia doar ca ultimii doi ani rămași până la pensie fie liniștiți și ghidați de pasiunea pentru meserie ei. Ea activa într-o școală dintr-o comună mică din Timiș. Nu se știa că ar avea probleme medicale și era cunoscută ca o persoană calmă, dedicată muncii.

În ultimele săptămâni de viață, stresul legat de schimbările din sistemul de învățământ au acaparat-o. Pentru a contina să-și practice meseria, femeia ar fi fost mutată la o altă școală, situată la zeci de kilometri distanță de domiciliu.

”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”

”Cel mai abitir mă strivește roata aia zimțată a gândului care nu mă părăsește de câteva zile: colega noastră din Timiș, doamna învățătoare care, după ce a aflat de la director că nu mai are post și că cel mai apropiat ar fi la zeci de kilometri distanță, a ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”, a relatat Nadia Baloteanu, scrie Cancan.

