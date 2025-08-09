80 de ani de la bombardamentul atomic din Nagasaki: Primarul orașului, semnal de alarmă privind riscul nuclear

Mii de oameni și-au plecat capetele în rugăciune, sâmbătă, la Nagasaki, pentru a marca 80 de ani de la bombardamentul atomic asupra orașului, în timp ce primarul a avertizat că actualele conflicte globale ar putea împinge din nou lumea spre un război nuclear, potrivit Reuters.

Orașul japonez din vestul țării a fost ras de pe fața pământului pe 9 august 1945, când Statele Unite au aruncat o bombă cu plutoniu-239 de 10.000 de livre, supranumită „Fat Man”, ucigând instantaneu aproximativ 27.000 dintre cei circa 200.000 de locuitori. Până la sfârșitul anului 1945, numărul morților din cauza expunerii acute la radiații ajunsese la aproximativ 70.000.

Distrugerea orașului a venit la trei zile după ce o bombă americană cu uraniu-235 a distrus Hiroshima. Japonia s-a predat pe 15 august, punând capăt celui de-Al Doilea Război Mondial.

După un moment de reculegere la ora 11:02, care a marcat momentul exploziei, primarul Shiro Suzuki a făcut apel la lideri să revină la principiile Cartei ONU și să prezinte un plan concret pentru abolirea armelor nucleare, avertizând că amânarea „nu mai este permisă”.

„Aceasta este o criză a supraviețuirii umanității, care se apropie de fiecare dintre noi”, le-a spus Suzuki celor aproximativ 2.700 de participanți, conform estimărilor presei japoneze.

El a citat mărturia unui supraviețuitor pentru a ilustra realitatea unui atac nuclear: „În jurul meu erau oameni ale căror globuri oculare săriseră… Trupuri erau împrăștiate ca niște pietre”.

„Nu este oare această perspectivă de «cetățean global» forța motrice care va ajuta la refacerea lumii noastre fragmentate?”, a întrebat Suzuki, chemând la o soluție bazată pe înțelegere reciprocă și solidaritate.

Se crede că armata americană a ales Nagasaki ca țintă datorită importanței sale ca mare centru industrial și portuar. Caracteristicile geografice ale orașului, inclusiv terenul colinar, erau considerate factori ce ar concentra efectele exploziei.

Reprezentanți din 95 de țări și teritorii, inclusiv Statele Unite – putere nucleară – și Israel, care nu confirmă și nici nu neagă că deține arme nucleare, au participat la ceremonia anuală din Parcul Memorial al Păcii din Nagasaki, cu ocazia acestei aniversări importante.

Și Rusia, care deține cel mai mare arsenal nuclear din lume, a fost reprezentată.

Daiji Kawanaka, un turist de 14 ani din Osaka, a împărtășit viziunea primarului.

„Cred cu adevărat că o tragedie ca aceasta nu trebuie să se mai repete”, a declarat el pentru Reuters, adăugând că aniversarea stârnește discuții despre pace chiar și printre colegii lui. „Tot ce putem face este să ne angajăm noi înșine să facem un pas spre pace”.

Principala organizație a supraviețuitorilor bombelor atomice din Japonia, Nihon Hidankyo, a câștigat anul trecut Premiul Nobel pentru Pace pentru campania sa în favoarea unei lumi fără arme nucleare.

Supraviețuitorii, cunoscuți sub numele de „hibakusha”, continuă să sufere din cauza efectelor radiațiilor și a discriminării sociale. Cum numărul lor a scăzut anul acesta sub 100.000 pentru prima dată, poveștile lor alimentează în continuare eforturile de a pleda pentru o lume fără arme nucleare.

Japonia, singura țară care a suferit atacuri nucleare, și-a reafirmat angajamentul față de dezarmarea nucleară, dar nu este semnatară și nici observator al tratatului ONU privind interzicerea armelor nucleare.

