6 beneficii pentru sănătate ale lămâii: anticancerigen, anti-anemie şi multe altele

Lămâia e preferată în mâncăruri și băuturi, dar are are numeroase beneficii pentru sănătate. Iată care:

Lămâile sunt mult mai mult decât o garnitură pentru paharul tău de apă, un cocktail elegant sau un platou cu pește ori în salate. Fiind unul dintre fructele din familia citricelor, lămâile conțin multe dintre substanțele nutritive de care organismul nostru are nevoie zilnic pentru a funcționa corect.

O lămâie medie conține 29 de calorii, 1,1 grame de proteine, 2,8 grame de fibre, 9,3 grame de carbohidrați, 2,5 grame de zahăr și 0,3 grame de grăsimi. Conține 53 de miligrame de vitamina C, care reprezintă 88% din cantitatea zilnică recomandată, precum și cantități mici de fier, potasiu, zinc și calciu. Se știe că lămâia ajută la atenuarea rodurilor, este foarte bună pentru dietă și că hrănește sistemul imunitar, dar iată alte 6 beneficii cele mai importante pe care le aduce în organism:

1) Lămâile sunt bune pentru sistemul digestiv

Carbohidrații din lămâi sunt compuși din fibre solubile sub formă de pectină. Se știe că fibrele solubile încetinesc digestia, care vă menține glicemia stabilă și inhibă creșterea tumorii cancerului de colon. Pectina este, de asemenea, cunoscută pentru că ajută la obținerea unui nivel de colesterol sănătos. Și, ca și alte citrice, lămâile conțin un nutrient în coji și uleiuri numite d-limonen, care pot ameliora simptomele de indigestie și a bolii de reflux gastroesofagian.

2) Bune pentru inimă

Lămâile conțin pectină, care scade nivelul colesterolului, dar ele sunt și bogate și în vitamina C, despre care se știe că reduce riscul de boli de inimă și accident vascular cerebral. Lămâile conțin, de asemenea, potasiu, care, potrivit American Heart Association, poate ajuta la ameliorarea tensiunii din pereții vaselor de sânge și la scăderea tensiunii arteriale.

3) Reduc riscul de cancer

Beneficiile compusului d-limonenul din citrice includ și prevenirea cancerului. Lămâile conțin, de asemenea, un flavonoid numit naringenină, care, potrivit unui studiu recent, are proprietăți puternice de prevenire a cancerului. Pulpa de lămâie și sucul conțin, de asemenea, cantități mari de beta-criptoxantină și hesperidină, care sunt compuși din plante care se găsesc pentru a preveni formarea tumorilor maligne la rozătoare.

4) Protejează contra anemiei

Anemia este o tulburare a sângelui cauzată adesea de un deficit de fier. Lămâile nu conțin mult fier, dar, deoarece sunt bogate în vitamina C, pot contribui la creșterea cantității de fier pe care organismul o poate absorbi.

5) Previn apariția de pietre la rinichi

Cercetările confirmă faptul că acidul citric din fructe precum lămâia, pepenele galben și portocala poate împiedica formarea pietrelor la rinichi: Consumând doar 120 de ml. de suc de lămâie pe zi s-a dovedit a crește semnificativ nivelul citratului din urină fără a crește nivelul oxalatului.

6) Lămâile pot ajuta la ameliorarea astmului provocat de frig

Vitamina C vine din nou în ajutor: studiile arată că cei care consumă cantități mai mari de vitamina C prezintă un risc mai mic de a dezvolta astm. Un studiu publicat în Allergy, Asthma & Clinical Immunology a constatat că participanții ale căror atacuri de astm au fost declanșate de o infecție respiratorie au fost capabili să scadă apariția unui atac de astm cu 78%, luând un gram de vitamina C pe zi, scrie DC MEDICAL.