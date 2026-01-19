€ 5.0921
|
$ 4.3799
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0921
|
$ 4.3799
 
DCNews Stiri Zile de concediu suplimentar pentru anumite categorii de angajați. Cine primește zile în plus pentru odihnă
Data actualizării: 21:04 19 Ian 2026 | Data publicării: 20:51 19 Ian 2026

Zile de concediu suplimentar pentru anumite categorii de angajați. Cine primește zile în plus pentru odihnă
Autor: Andrei Itu

laptop Foto ilustrativ laptop: pixabay.com

Anumite categorii de angajați au dreptul la zile de concediu suplimentar, pe lângă concediul de odihnă standard, în 2026, în România.

 

Drepturile sunt reglementate în principal de Codul Muncii (Legea nr. 53/2003), dar și de alte acte normative.

Zile de concediu suplimentar pentru minori și persoane cu handicap

Potrivit Codului Muncii, categoriile de salariați, care au dreptul la cel puțin 3 zile lucrătoare de concediu mai mult față de concediul de odihnă standard sunt următoarele:

  • Salariații care lucrează în condiții grele, periculoase ori vătămătoare;
  • Persoanele cu handicap, inclusiv nevăzătorii;
  • Tinerii salariați care au vârsta de până la 18 ani.

Numărul exact de zile de concediu suplimentar ar putea fi mai mare, însă nu poate fi mai mic de 3 zile. De regulă, acest fapt se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil ori prin acordul părților.

Alți angajati care au zile în plus de concediu de odihnă

Totodată, de la finalul anului 2025, femeile diagnosticate cu endometrioză pot avea parte de o zi liberă plătită pe lună, la cerere și însoțită de recomandare medicală, considerată vechime în muncă și suportată, inițial, de angajator.

Concediu suplimentar pentru procedura de fertilizare in vitro

Salariatele ce urmează o procedură de fertilizare in vitro au 3 zile lucrătoare suplimentare plătite pe an, distincte de concediul medical ori de odihnă, respectiv o zi la data efectuării puncției ovariene și două  zile începând cu data efectuării embriotransferului. Solicitarea trebuie însoțită de o scrisoare medicală primită de la specialist. 

Vezi și - Revoltă după ce, de la 1 februarie 2026, prima zi de concediu medical va fi neplătită. ”Ziua de așteptare” se aplică și-n alte state. ”Suntem norocoase în România”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

zile de concediu suplimentar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 28 minute
Coaliția stă să se rupă. Replici aprinse între Budăi și Mardarovici: Aș ieși și azi de la guvernare / Abia aștept să văd guvernul PSD-AUR
Publicat acum 28 minute
Ce sume și conturi sunt exceptate de la poprire. Veniturile care nu pot fi poprite
Publicat acum 34 minute
Ce a propus Ilie Bolojan la ședința PNL de la Vila Lac
Publicat acum 53 minute
Atenție la câinii de rasă de la crescători neautorizați: Tot ce trebuie să știi înainte de a-ți cumpăra un prieten pe viață
Publicat acum 55 minute
Radio România, lider de piață la nivel național
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
Publicat pe 17 Ian 2026
O studentă româncă în Franţa spune adevărul rece despre francezi. "Asta e cea mai mare realizare a lor, că s-au născut acolo"
Publicat pe 17 Ian 2026
Elena Ceaușescu ura această ciorbă. Bucătarii nu aveau voie să o gătească pentru că era "prea modernă"
Publicat pe 18 Ian 2026
Horoscop 18 ianuarie 2026. Lună Nouă în Capricorn. Previziuni pentru toate zodiile
 
peninsula kamceatka lovita de cea mai puternica furtuna de zapada din ultimele decenii Peninsula Kamceatka, lovită de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimele decenii

de Elena Aurel

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close