Zile de concediu suplimentar pentru anumite categorii de angajați. Cine primește zile în plus pentru odihnă

Anumite categorii de angajați au dreptul la zile de concediu suplimentar, pe lângă concediul de odihnă standard, în 2026, în România.
Drepturile sunt reglementate în principal de Codul Muncii (Legea nr. 53/2003), dar și de alte acte normative.
Potrivit Codului Muncii, categoriile de salariați, care au dreptul la cel puțin 3 zile lucrătoare de concediu mai mult față de concediul de odihnă standard sunt următoarele:
Numărul exact de zile de concediu suplimentar ar putea fi mai mare, însă nu poate fi mai mic de 3 zile. De regulă, acest fapt se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil ori prin acordul părților.
Totodată, de la finalul anului 2025, femeile diagnosticate cu endometrioză pot avea parte de o zi liberă plătită pe lună, la cerere și însoțită de recomandare medicală, considerată vechime în muncă și suportată, inițial, de angajator.
Salariatele ce urmează o procedură de fertilizare in vitro au 3 zile lucrătoare suplimentare plătite pe an, distincte de concediul medical ori de odihnă, respectiv o zi la data efectuării puncției ovariene și două zile începând cu data efectuării embriotransferului. Solicitarea trebuie însoțită de o scrisoare medicală primită de la specialist.
de Elena Aurel
de Val Vâlcu