Zile de concediu suplimentar pentru anumite categorii de angajați. Cine primește zile în plus pentru odihnă

Drepturile sunt reglementate în principal de Codul Muncii (Legea nr. 53/2003), dar și de alte acte normative.

Zile de concediu suplimentar pentru minori și persoane cu handicap

Potrivit Codului Muncii, categoriile de salariați, care au dreptul la cel puțin 3 zile lucrătoare de concediu mai mult față de concediul de odihnă standard sunt următoarele:

Salariații care lucrează în condiții grele, periculoase ori vătămătoare;

Persoanele cu handicap, inclusiv nevăzătorii;

Tinerii salariați care au vârsta de până la 18 ani.

Numărul exact de zile de concediu suplimentar ar putea fi mai mare, însă nu poate fi mai mic de 3 zile. De regulă, acest fapt se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil ori prin acordul părților.

Alți angajati care au zile în plus de concediu de odihnă

Totodată, de la finalul anului 2025, femeile diagnosticate cu endometrioză pot avea parte de o zi liberă plătită pe lună, la cerere și însoțită de recomandare medicală, considerată vechime în muncă și suportată, inițial, de angajator.

Concediu suplimentar pentru procedura de fertilizare in vitro

Salariatele ce urmează o procedură de fertilizare in vitro au 3 zile lucrătoare suplimentare plătite pe an, distincte de concediul medical ori de odihnă, respectiv o zi la data efectuării puncției ovariene și două zile începând cu data efectuării embriotransferului. Solicitarea trebuie însoțită de o scrisoare medicală primită de la specialist.

Vezi și - Revoltă după ce, de la 1 februarie 2026, prima zi de concediu medical va fi neplătită. ”Ziua de așteptare” se aplică și-n alte state. ”Suntem norocoase în România”