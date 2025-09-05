Zelenski se întâlnește cu Robert Fico, premierul Slovaciei prieten cu Putin. Ce vor discuta cei doi

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se va întâlni vineri cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și cu prim-ministrul slovac, Robert Fico, pentru a discuta despre probleme energetice, scrie Reuters.

Ministrul adjunct al energiei al Ucrainei, Roman Andarak, a declarat vineri la Copenhaga că Zelenski urmează să discute cu Fico în timpul întâlnirii lor despre eliminarea treptată a livrărilor de petrol rusesc prin Ucraina.

Slovacia depinde în mare măsură de aprovizionarea cu petrol din Rusia prin conducta Drujba, a cărei infrastructură a fost atacată recent de drone ucrainene, provocând întreruperi repetate ale aprovizionării, care au stârnit o reacție furioasă din partea Bratislavei.

Ucraina, care se luptă cu o invazie rusească la scară largă din februarie 2022, a cerut în repetate rânduri altor țări să înceteze să cumpere petrol rusesc pentru a priva Moscova de fondurile necesare pentru a continua războiul.

