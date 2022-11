Zelenski, avertisment despre un posibil armistițiu cu Rusia. „Ar înrăutăți lucrurile”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri noi sancţiuni din partea Occidentului în contextul atacurilor masive cu rachete ale Rusiei asupra Ucrainei, informează dpa.



"Este necesar un nou pachet de sancţiuni europene", a spus preşedintele Zelenski într-un mesaj video adresat studenţilor irlandezi."Agresiunea rusă nu se opreşte nici măcar o singură zi. Aşa cum minciunile ruseşti adresate lumii nu se opresc niciodată. Prin urmare, pentru toate acestea presiunea internaţională asupra Rusiei nu ar trebui să se oprească nici măcar o singură zi", a spus preşedintele Zelenski, potrivit Agerpres.

Zelenski continuă cu acuzațiile de terorism

Preşedintele ucrainean a acuzat Moscova că a încălcat declaraţia finală a summit-ului G20 din Bali, care a fost susţinută şi de Rusia, în numeroase puncte. Declaraţia a subliniat importanţa dreptului internaţional şi a unui sistem multilateral ca garanţi ai păcii şi stabilităţii. Cu toate acestea, Rusia continuă să distrugă relaţiile internaţionale în timp ce pretinde că luptă împreună cu toţi ceilalţi împotriva acestei destabilizări, a spus el. Moscova îşi mobilizează toate resursele "pentru a deveni cel mai mare stat terorist din istorie", a susţinut preşedintele Zelenski.

„Rusia urmărește un scurt armistițiu”





Tot vineri, în declaraţiile difuzate la forumul internaţional de securitate din Halifax, Canada, preşedintele Volodimir Zelenski a respins ideea unui armistiţiu de scurtă durată cu Rusia, argumentând că aceasta nu ar face decât să înrăutăţească lucrurile."Rusia urmăreşte acum un scurt armistiţiu, un răgaz pentru a-şi recăpăta forţele. Ar putea fi văzut ca sfârşitul războiului, dar un astfel de răgaz nu va face decât să înrăutăţească situaţia"."O pace cu adevărat reală, durabilă şi cinstită nu poate veni decât din distrugerea completă a agresiunii ruse", a adăugat el.



Casa Albă a reiterat vineri că doar preşedintele Volodimir Zelenski este în măsură să aprobe deschiderea negocierilor dintre Ucraina şi Rusia, respingând orice idee de presiune în această direcţie asupra Kievului din partea SUA.

În opinia lui Zelensky, Ucraina a depășit Rusia în spaţiul informaţional

Potrivit Rador, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că, în opinia sa, Ucraina a reuşit să depăşească Rusia în spaţiul informaţional. El a spus acest lucru în timpul unui discurs online adresat comunităţii studenţeşti din Irlanda.

"Cred că am parcurs foarte bine acest drum. Nu este încă complet, dar am început să ne facem auziţi. Informaţia în mâinile noastre a devenit o armă puternică. În opinia mea, aici este invers: Rusia a avut mai multe arme pe câmpul de luptă, dar în spaţiul informaţional am reuşit să o depăşim", a declarat Volodimir Zelenski şi a mulţumit întregii lumi şi ucrainenilor pentru acest lucru. La 24 februarie 2022, Rusia a lansat o invazie la scară largă în Ucraina, continuând agresiunea militară care durează din 2014, scrie Ukrinform.

