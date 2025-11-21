€ 5.0891
Stiri

DCNews Stiri X este căzut pentru mii de utilizatori: probleme masive raportate la câteva zile după întreruperea globală a internetului
Data actualizării: 19:27 21 Noi 2025 | Data publicării: 19:21 21 Noi 2025

X este căzut pentru mii de utilizatori: probleme masive raportate la câteva zile după întreruperea globală a internetului
Autor: Alexandra Curtache

Cloudflare down/ DCNews Cloudflare down/ DCNews
 

Peste 5.000 de persoane au raportat miercuri seară că X, platforma de socializare deținută de Elon Musk, nu funcționează corespunzător, potrivit datelor publicate de Downdetector.

Problemele apar la câteva zile după o întrerupere globală majoră care a afectat mii de servicii online.

Mii de rapoarte privind funcționarea defectuoasă a aplicației

Majoritatea sesizărilor venite pe Downdetector indică faptul că utilizatorii întâmpină probleme în special cu aplicația mobilă. Aproximativ 63% dintre rapoarte se referă la defecțiuni ale aplicației, în timp ce 26% vizează versiunea web a platformei X. Restul de 11% dintre utilizatori au reclamat dificultăți legate de afișarea fluxului.

În total, peste 5.000 de persoane au semnalat disfuncționalități în interval de câteva ore, ceea ce indică o posibilă problemă tehnică la nivelul platformei.

Problemele apar după o serie de întreruperi globale

Incidentul survine la doar câteva zile după o masivă cădere globală a internetului provocată de o defecțiune a serviciului Cloudflare, pe 18 noiembrie. Această avarie a dus la indisponibilitatea temporară a unor platforme precum X, ChatGPT, bet365, Canva, Ikea și Google Gemini, afectând milioane de utilizatori din întreaga lume.

Șocant este faptul că defecțiunea Cloudflare a fost a treia întrerupere majoră într-un interval scurt. În săptămânile anterioare, o serie de probleme ale infrastructurii AWS (Amazon) a lăsat offline servicii precum Snapchat, Roblox, HMRC și Amazon, iar ulterior o defecțiune a platformei cloud Microsoft Azure a afectat Minecraft, Xbox, serviciile Asda Online și multe altele.

Situație neclară: unii utilizatori pot accesa platforma, alții nu

În prezent, nu există informații oficiale privind cauza disfuncționalităților de pe X. Platforma pare să funcționeze normal pentru o parte dintre utilizatori, în timp ce alții continuă să întâmpine probleme, ceea ce sugerează o posibilă avarie regională sau afectarea anumitor servere.

Reprezentanții X nu au emis deocamdată un comunicat cu privire la situația actuală.

x
Comentarii

