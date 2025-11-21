X este căzut pentru mii de utilizatori: probleme masive raportate la câteva zile după întreruperea globală a internetului

Peste 5.000 de persoane au raportat miercuri seară că X, platforma de socializare deținută de Elon Musk, nu funcționează corespunzător, potrivit datelor publicate de Downdetector.
Problemele apar la câteva zile după o întrerupere globală majoră care a afectat mii de servicii online.
Majoritatea sesizărilor venite pe Downdetector indică faptul că utilizatorii întâmpină probleme în special cu aplicația mobilă. Aproximativ 63% dintre rapoarte se referă la defecțiuni ale aplicației, în timp ce 26% vizează versiunea web a platformei X. Restul de 11% dintre utilizatori au reclamat dificultăți legate de afișarea fluxului.
În total, peste 5.000 de persoane au semnalat disfuncționalități în interval de câteva ore, ceea ce indică o posibilă problemă tehnică la nivelul platformei.
Incidentul survine la doar câteva zile după o masivă cădere globală a internetului provocată de o defecțiune a serviciului Cloudflare, pe 18 noiembrie. Această avarie a dus la indisponibilitatea temporară a unor platforme precum X, ChatGPT, bet365, Canva, Ikea și Google Gemini, afectând milioane de utilizatori din întreaga lume.
Șocant este faptul că defecțiunea Cloudflare a fost a treia întrerupere majoră într-un interval scurt. În săptămânile anterioare, o serie de probleme ale infrastructurii AWS (Amazon) a lăsat offline servicii precum Snapchat, Roblox, HMRC și Amazon, iar ulterior o defecțiune a platformei cloud Microsoft Azure a afectat Minecraft, Xbox, serviciile Asda Online și multe altele.
În prezent, nu există informații oficiale privind cauza disfuncționalităților de pe X. Platforma pare să funcționeze normal pentru o parte dintre utilizatori, în timp ce alții continuă să întâmpine probleme, ceea ce sugerează o posibilă avarie regională sau afectarea anumitor servere.
Reprezentanții X nu au emis deocamdată un comunicat cu privire la situația actuală.
de Roxana Neagu