X este căzut pentru mii de utilizatori: probleme masive raportate la câteva zile după întreruperea globală a internetului

Problemele apar la câteva zile după o întrerupere globală majoră care a afectat mii de servicii online.

Mii de rapoarte privind funcționarea defectuoasă a aplicației

Majoritatea sesizărilor venite pe Downdetector indică faptul că utilizatorii întâmpină probleme în special cu aplicația mobilă. Aproximativ 63% dintre rapoarte se referă la defecțiuni ale aplicației, în timp ce 26% vizează versiunea web a platformei X. Restul de 11% dintre utilizatori au reclamat dificultăți legate de afișarea fluxului.

În total, peste 5.000 de persoane au semnalat disfuncționalități în interval de câteva ore, ceea ce indică o posibilă problemă tehnică la nivelul platformei.

Problemele apar după o serie de întreruperi globale

Incidentul survine la doar câteva zile după o masivă cădere globală a internetului provocată de o defecțiune a serviciului Cloudflare, pe 18 noiembrie. Această avarie a dus la indisponibilitatea temporară a unor platforme precum X, ChatGPT, bet365, Canva, Ikea și Google Gemini, afectând milioane de utilizatori din întreaga lume.

Șocant este faptul că defecțiunea Cloudflare a fost a treia întrerupere majoră într-un interval scurt. În săptămânile anterioare, o serie de probleme ale infrastructurii AWS (Amazon) a lăsat offline servicii precum Snapchat, Roblox, HMRC și Amazon, iar ulterior o defecțiune a platformei cloud Microsoft Azure a afectat Minecraft, Xbox, serviciile Asda Online și multe altele.

Situație neclară: unii utilizatori pot accesa platforma, alții nu

În prezent, nu există informații oficiale privind cauza disfuncționalităților de pe X. Platforma pare să funcționeze normal pentru o parte dintre utilizatori, în timp ce alții continuă să întâmpine probleme, ceea ce sugerează o posibilă avarie regională sau afectarea anumitor servere.

Reprezentanții X nu au emis deocamdată un comunicat cu privire la situația actuală.