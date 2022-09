West Ham - FCSB, penalty controversat acordat englezilor: Arbitrul ne-a dezavantajat - Video

'Cred că vom face o figură frumoasă în grupa aceasta. Astăzi meritam mai mult de atât, dar din păcate arbitrul ne-a dezavantajat. În următorul meci vom fi pregătiţi 100% să câştigăm. Penalty-ul care s-a acordat nu a fost după părerea mea. Aşa mi-au spus şi colegii, dacă nu se acorda acolo penalty, astăzi nu pierdeam meciul', a declarat Cordea la postul Pro Arena.

El s-a arătat mulţumit de jocul prestat de echipa sa, bucurându-se totodată pentru golul marcat în poarta echipei engleze.

'Cred că am practicat un fotbal bun, a fost normal să ne domine în ultimele minute. Am jucat la ei acasă. Este frumos, mi-am dorit foarte mult să marchez, dar mă bucura mult mai mult dacă astăzi reuşeam să obţinem un rezultat pozitiv. Ţin să le mulţumesc tuturor suporterilor care au fost prezenţi, m-am simţit foarte bine când am marcat, i-am simţit şi mi s-a ridicat părul pe mine', a mai spus Cordea.

Târnovanu (FCSB) - Eu sincer cred că nu a fost penalty, am lovit prima dată mingea

Fotbalistul echipei FCSB, Ştefan Târnovanu, a declarat, joi seara, după înfrângerea cu 3-1 cu West Ham United, că nu a fost penalty la faza din minutul 64, precizând că a lovit mingea înainte de ciocnirea cu Maxwel Cornet.

'Am început jocul bine, am reuşit să nu primim gol în primele minute, lucru care ne-a dat încredere. Apoi a venit golul nostru şi am intrat la pauză cu un 1-0 nesperat. Dar şi repriza a doua am început-o destul de bine până la faza penalty-ului. Eu sincer cred că nu a fost penalty, cred că am lovit prima dată mingea. O să văd şi reluarea, dar nu e important. Pentru că după ce am primit primul gol noi am picat şi fizic, şi mental... S-a văzut apoi calitatea celor de la West Ham', a spus portarul.

'Atmosfera a fost superbă, au fost mulţi fani români. Le mulţumim că au fost alături de noi. E o senzaţie unică să joci pe asemenea stadioane şi îmi pare foarte rău că nu am reuşit să obţinem un rezultat pozitiv. După aspectul primelor 60 de minute cred că meritam să plecăm cu un punct. Măcar un egal am fi meritat, îmi pare foarte, foarte rău, mai ales că a fost şi faza penalty-ului', a adăugat Târnovanu.

Nicolae Dică (FCSB) - Păcat că am făcut cadou acel penalty celor de la West Ham

Antrenorul formaţiei FCSB, Nicolae Dică, a afirmat, joi seara, la finalul partidei cu West Ham, disputat la Londra, scor 3-1, în prima etapă a grupelor Conference League, că echipa sa a făcut cadou englezilor penalty-ul din minutul 64, prin care gazdele au egalat.

'Păcat că am făcut acel penalty cadou în minutul 70. Până atunci am avut un joc foarte bun, defensiv am stat foarte bine. Ei şi-au creat câteva oportunităţi în prima repriză, dar şi noi am avut un joc bun. Ei până la acel penalty nu şi-au creat ocazii multe, apoi am făcut acea greşeală şi, cu suporterii şi cu valoarea pe care o au, au reuşit să mai marcheze alte două goluri. Iar noi nu am mai reuşit să ne creăm ocazii foarte mari', a afirmat Dică la postul Pro Arena.

Tehnicianul consideră că echipa sa a reuşit 70 de minute să se ridice la nivelul unei echipe puternice din campionatul englez: '70 de minute ne-am ridicat la nivelul lor, ăsta este un lucru important, că am jucat la nivelul unei echipe din Anglia cu un buget foarte mare. Mă bucură acest lucru, dar trebuie să ducem 90 sau 95 de minute, să nu mai facem astfel de greşeli, pentru că le-am făcut şi în campionat, şi în Europa'.

Nicolae Dică a afirmat că este încrezător că echipa sa a reuşit să-i mulţumească pe suporterii români aflaţi la Londra.

'Suporterii au fost senzaţionali, îi felicit pe această cale că au venit şi ne-au susţinut. Din păcate nu am reuşit să câştigăm jocul, dar cred că şi ei sunt mulţumiţi de ceea ce am făcut în 70 de minute, pentru că au cântat tot timpul', a mai spus Dică.

FCSB a fost învinsă de echipa engleză West Ham United cu scorul de 3-1 (0-1), joi seara, pe London Stadium, în Grupa B a competiţiei de fotbal Europa Conference League la fotbal. În celălalt meci al grupei, Anderlecht a învins-o pe Silkeborg cu 1-0. FCSB va juca pe 15 septembrie cu Anderlecht la Bucureşti.

