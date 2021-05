Vrei să te căsătorești în perioada imediat următoare? Mare atenție să nu pățești ca Radu, un tânăr din Iași, și să fie nevoie să schimbi data!

Dacă vrei să te căsătorești în perioada imediat următoare, dar tocmai ce ai făcut cerere pentru schimbarea buletinului, trebuie să alegi altă dată! Criza plasticului nu s-a terminat, iar oamenii așteaptă noile cărți de identitate chiar și 45 zile. Radu V., un tânăr de 33 de ani, ne-a povestit de ce birocrație s-a lovit în momentul în care a sunat la Serviciul Stare Civilă Sector 6 pentru a întreba când poate să-și depună dosarul pentru căsătorie.

”Mi-am cumpărat o locuință nouă în București, eu fiind de loc din Iași. Am mers să-mi schimb buletinul și, neștiind că este criză de plastic, am sperat că voi avea unul nou în maximum 3-4 zile, cum se întâmpla de obicei. Voiam să fac o cununie civilă așa din scurt, deja alesesem data și când am sunat la Serviciul Stare Civilă Sector 6 am aflat că fără buletin nu mă pot căsători în București. I-am explicat că nu e vina mea că este criză de plastic și nu aveam de unde să știu acest lucru. A zis că oricum nu a mai dat de o situație ca a mea, adică de o persoană care să vrea să se căsătorească neavând domiciliu aici. I-am explicat că Direcția Evidența Persoanelor mi-a lăsat buletinul vechi, cu domiciliul în Iași, dar aș vrea să fac cununia civilă în București. Mi-au spus că nu știu ce să-mi zică și cam asta a fost. A încheiat spunând: vă căsătoriți unde aveți domiciliul. Nu avem noi ce să vă facem. Mi-au zis clar că trebuie să vin cu buletinul, nu cu vreo dovadă în loc de buletin”, ne-a zis Radu V.

”Am sunat la Direcția Evidența Persoanelor să întreb ce pot face în acest caz. Mi-au zis să merg acolo să fac o cerere de urgentare și astfel să pot primi buletinul mai repede. Am fost acolo, o pierdere de timp! Când am ajuns, mi-au spus că nu au mai auzit de cereri de urgentare și că îmi pot da un carton, un fel de dovadă care să țină loc de buletin până vine cel nou. Le-am spus că cei de la Serviciul Stare Civilă Sector 6 nu mă primesc fără buletin de București. Acum nu am încotro și mă voi căsători în Iași, lucru care implică anumite costuri pentru că am nevoie de zile libere de la job, costuri pe drum, dar asta e, trăim în România unde nici plastic nu avem. Cel puțin așa mi-au zis: că din lipsă de plastic trebuie să aștept atâtea zile pentru un buletin”, a mai spus Radu V. în exclusivitate pentru DC News.

De regulă, buletinele se eliberează în 5-7 zile lucrătoare. Acum termenul este de 30-45 zile

De ce durează o lună să primești noul act de identitate?! Pentru că nu avem plastic! Din cauza unor întârzieri în livrarea materialului din care se produc buletinele, solicitanții trebuie să aștepte 30-45 zile până să primească un nou act.

Cauza: achiziții întârziate, la nivel central, motiv pentru care direcțiile sunt nevoite să tipărească doar o parte dintre documentele pentru care au fost depuse cereri

Problema este la nivel național. S-a ajuns în această situație pentru că materialul plastic pe care se tipăresc cărțile de identitate și care este asigurat centralizat de la București nu mai ajunge în teritoriu sau ajunge în cantități foarte mici.

Așa că înarmați-vă cu răbdare dacă vreți să vă schimbați, în această perioadă, actul de identitate! Problema cu procesul de producere a cărților de identitate datează de la începutul anului...

Căsătoria între doi cetăţeni români

Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei.

În cazul în care unul dintre viitorii soţi nu se află în localitatea unde urmează a se încheia căsătorie, el poate face declaraţia de căsătorie la primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă, care o va transmite, în termen de 48 de ore, la primăria localităţii unde urmează a se încheia căsătoria.

Odată cu declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor prezenta următoarele documente:

actul de identitate;

certificatul de naştere, în original şi în copie;

certificatul medical privind starea sănătăţii, valabil 14 zile de la data emiterii şi care trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu căsători (certificat prenupţial);

declaraţie pe propria răspundere că nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei;

după caz:

acte, în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare dacă este cazul (certificatul de deces al fostului soţ, certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei, sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă);

aprobarea preşedintelui consiliului judeţean pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, în condiţiile prevăzute de lege;

avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz a tutorelui şi autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de vârstă, cu respectarea prevederilor Codului familiei.

Termenul legal de încheiere a căsătoriei este de 11 zile de la data când a fost înregistrată declaraţia de căsătorie. În acest termen se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria. Cu aprobarea primarului se poate oficia căsătoria înainte de împlinirea sau expirarea termenului de 10 zile, dar fără depăşirea termenului de valabilitate a certificatelor medicale privind starea sănătăţii. Constituie motiv temeinic când viitorii soţi vor să oficieze căsătoria, înainte de naşterea unui copil.

Locul încheierii căsătoriei este sediul serviciului de stare civilă din localitatea competentă. Căsătoria se poate încheia în afara sediului primăriei, cu aprobarea primarului, dacă din motive temeinice unul dintre soţi se află în imposibilitatea de a se prezenta (exemplu: suferă de o boală şi nu se poate deplasa). Se poate oficia căsătoria în afara sediului primăriei în cazul persoanelor aflate în executarea pedepselor private de libertate, în penitenciar.

La încheierea căsătoriei, viitorii soţi vor declara, în faţa delegatului de stare civilă, numele pe care s-au voit să-l poarte în căsătorie, ei pot să-şi păstreze numele lor dinainte de căsătorie, să ia numele unuia sau altuia dintre ei sau numele lor reunite.

În aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă dispune publicarea acesteia, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat, la sediul primăriei unde urmează să se încheie căsătoria.

Orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază.

Căsătoria nu poate fi dovedită decât prin certificatul de căsătorie, eliberat pe baza actului întocmit în registrul actelor de stare civilă.