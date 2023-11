Vestul Bucureștiului este paralizat la orele de vârf în condițiile în care Pasajul Grant a intrat în recondiționare la jumătatea lunii octombrie 2023. Mass-media și rețelele de socializare au fost pline de filmări din trafic și capturi din aplicațiile de navigare în dimineața zilei în care au fost demarate lucrările, iar sensul către Str. Turda a fost închis.

Nici cei care sunt nevoiți să circule cu transportul în comun nu au avut de câștigat. Deși tramvaiul circulă, această circulație se face pe un singur fir, iar călătorii vorbesc de timpi de așteptare de la 10 minute în sus.

VEZI ȘI: A fost crunt în trafic: 16.10.2023, Ziua pe care bucureștii nu o vor uita ușor.

Ritmul cu care se avansează

Lucrările efectuate astăzi, 3 noiembrie 2023, sigur nu vor apărea în vreun material promoțional al Primăriei Capitalei. Nicio echipă bună de relații publice nu ar putea scoate ceva pozitiv din activitatea de pe șantier pe care am înregistrat-o la mijlocul unei zile de vineri. Atenție, nu este vorba de pauza de masă.

Am filmat în jurul șantierului, din locuri unde este permis accesul. Imediat după gardul de protecție ești întâmpinat de un mare afiș care îți interzice să intri pe șantier. Protecția este un lucru normal, însă astfel a trebuit să fiu mai inventiv pentru a reuși să văd cum merg lucrările.

Am urcat în tramvaiul 41 și am filmat din mers situația de pe șantier. Urmăriți videoclipul de mai jos pentru a vedea exact ce am reușit să număr: utilaje, muncitori, dar și de pauze.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News