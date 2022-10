Video. Momentul în care televiziunea de stat iraniană a fost atacată de hackeri: "Sângele tinerilor noştri ţi se scurge de pe degete"

Un grup de susţinători ai manifestaţiilor împotriva regimului islamic din Iran a piratat televiziunea de stat, difuzând sâmbătă seara o imagine în care liderul religios suprem, ayatollahul Ali Khamenei, apare în flăcări, cu capul în cătarea unei lunete de armă, scrie Agerpres.

În acelaşi timp, pe ecran a fost afişat un mesaj scris: "Sângele tinerilor noştri ţi se scurge de pe degete".



Atacul a fost revendicat de un grup autointitulat Edalat-e Ali (Dreptatea lui Ali), care susţine mişcarea de protest declanşată în Iran de moartea unei tinere arestate de poliţia de moravuri.



În august anul trecut, aceeaşi grupare publicase pe internet înregistrări video cu gardienii închisorii Evin din Teheran bătând sau maltratând deţinuţi.



Imaginile difuzate sâmbătă au fost preluate în reţelele sociale de mai multe organizaţii media în limba farsi. La final apare prezentatorul jurnalului informativ, cu o expresie crispată şi ochii îndreptaţi spre cameră.



Agenţia de presă iraniană Tasnim a confirmat că televiziunea de stat a fost "piratată câteva momente de agenţi anti-revoluţionari".

#BREAKING The Edalat-e Ali hacktivist group hacked the Iranian state TV's live news broadcast, displaying a photo of Khamenei with the verse "The Blood of Our Youths Is on Your Hands" along with photos of #MahsaAmini and three other girls killed in #IranProtests. pic.twitter.com/dYM7flUBQt