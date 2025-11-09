€ 5.0860
Data actualizării: 10:10 09 Noi 2025 | Data publicării: 10:10 09 Noi 2025

VIDEO Designul monedelor euro care vor intra în circulație în Bulgaria, prezentat de Banca Națională
Autor: Andrei Itu

noua-moneda-introdusa--de-luni--in-romania--cum-arata_08599200 Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Pexels (Pixabay)
 

Designul monedelor euro bulgărești, care vor intra în circulaţie de la 1 ianuarie 2026, a fost prezentat de Banca Naţională a Bulgariei (BNB).

Iniţiativa este parte din campania mai amplă de informare publică a BNB, cu scopul adoptării monedei unice europene de la 1 ianuarie 2026.

BNB a prezentat două clipuri. Unul arată aspectul monedelor şi altul transmite informaţii audio şi vizuale în detaliu despre designul, specificaţiile şi simbolistica acestora.

Motive distincte bulgărești

Monedele euro vor avea motive distinct bulgăreşti. Astfel, moneda de un euro va avea pe verso imaginea Sfântului Ioan de Rila. Restul monedelor vor avea imaginea Călăreţului de la Madara.

Monedele cu cea mai mică valoare nominală, respectiv de 1, 2 şi 5 eurocenţi, sunt denumite „stotinki” în bulgară. Acestea vor păstra nuanţa galbenă obişnuită. Monedele de 10, 20 şi 50 de cenţi vor avea culoarea argintie.

Video

Prezentarea detaliată are descrieri ale greutăţii, benzii, aliajului metalic, precum şi imaginilor de pe faţa comună europeană a fiecărei monede.

Vânzarea kiturilor de pornire conţin monede euro cu emblema naţională a Bulgariei va începe la data de 1 decembrie 2025. Pentru achiziționare, seturile vor fi disponibile atât de către persoane fizice, cât şi de către întreprinderi, firme. 

Care este prețul

Preţul este stabilit la 20 de leva pentru persoane fizice, precum şi 200 de leva pentru persoane juridice.

Pachetele de pornire pot fi achiziţionate de la centrele de numerar ale Băncii Naționale a Bulgariei, de la băncile comerciale şi, pentru persoane fizice, de la anumite sucursale ale „Poştei Bulgare”, relatează Novinite.com.

Bulgaria adoptă moneda euro la 1 ianuarie 2026

Bulgaria adoptă moneda euro la 1 ianuarie 2026.  Bulgaria va deveni cea de-a 21-a țară din zona euro.

Trecerea Bulgariei de la leva la euro se va face la 19 ani de când țara de 6,4 milioane de locuitori a intrat în UE. Bulgaria voia să adopte moneda euro mai devreme, însă Bruxelles-ul a afirmat că inflația sa era prea mare pentru a îndeplini criteriile necesare.

Vezi și - Politico: România și Bulgaria se zbat să împiedice închiderea rafinăriilor Lukoil. Șansele ca Petrotel să fie naționalizată

monede euro
bulgaria
banca nationala a bulgariei
