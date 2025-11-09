VIDEO Cum arată un protest contra măsurilor de austeritate cu circa o sută de mii de oameni pe străzi

Marele protest s-a întâmplat în Lisabona, împotriva planului guvernului de centru-dreapta de a revizui legislaţia muncii, despre care sindicatele spun că va submina drepturile lucrătorilor, şi pentru a cere salarii mai mari.

Cel mai mare sindicat din Portugalia, CGTP, care a convocat protestul, a acuzat guvernul că favorizează marile companii, în timp ce lucrătorii cu salarii mici se luptă cu creşterea costului vieţii.

Aproximativ 100.000 de protestatari au ocupat principala stradă din Lisabona

Sindicatul a anunțat că în jur de 100.000 de manifestanți au ocupat principala arteră a capitalei. Poliția nu a oferit nicio estimare oficială privind numărul participanților.

Guvernul condus de premierul Luis Muntenegru a aprobat în septembrie un proiect de lege pentru modificarea Codului muncii, susținând că scopul acestuia este îmbunătățirea competitivității.

„Un evident pas înapoi în ceea ce privește condițiile de muncă”

Participând la protestul de sâmbătă, Miriam Alves, în vârstă de 31 de ani, angajată la o companie producătoare de dispozitive medicale, a declarat că reforma muncii reprezintă „un evident pas înapoi în ceea ce privește condițiile de muncă și ar putea conduce la o lipsă totală de siguranță a locului de muncă”.

„Deși nu este situația mea personală, vorbesc în numele multor tineri care au locuri de muncă precare, salarii mici și un viitor ce pare să le aducă mai puține drepturi, epuizare și teamă față de ceea ce urmează”, a adăugat ea.

”Nedrept, subtil și înșelător”

Madalena Pena, tehniciană de arhivă în vârstă de 34 de ani, a afirmat că guvernul restrânge drepturile muncii „într-un mod nedrept, subtil și înșelător, fără a fi menționat nimic înainte de alegerile din mai”.

Potrivit modificărilor propuse, angajatorii ar putea concedia mai ușor angajații pentru motive justificate, întrucât nu ar mai fi obligați să prezinte dovezi la solicitarea lucrătorului sau să audieze martorii acestuia.



Restricțiile privind externalizarea ar urma să fie relaxate, iar companiile ar putea înființa „bănci individuale de timp”, prin care angajații ar avea posibilitatea să lucreze până la două ore suplimentare pe zi, în limita a 150 de ore pe an.

Proiectul de lege urmează să fie adoptat în parlament, cel mai probabil cu sprijinul partidului de extremă dreapta Chega, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

