€ 5.0991
|
$ 4.4276
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0991
|
$ 4.4276
 
DCNews Stiri Vicepreşedintele american JD Vance, "obsedat" de OZN-uri
Data publicării: 13:11 28 Mar 2026

Vicepreşedintele american JD Vance, "obsedat" de OZN-uri
Autor: Doinița Manic

Imagine cu vicepreședintele american JD Vance (stânga), președintele american Donald Trump (dreapta) JD Vance a promis să studieze în detaliu informaţiile de care dispun autorităţile privind OZN-urile. Sursa foto: Agerpres

Vicepreşedintele american JD Vance afirmă că este "obsedat" de OZN-uri.

Vicepreşedintele american JD Vance se declară "obsedat" de OZN-uri. El a promis vineri să studieze în detaliu informaţiile de care dispun autorităţile privind OZN-urile, adăugând că îi consideră pe extratereştri "demoni", relatează AFP.

"Nu am putut încă să dedic suficient timp pentru a înţelege cu adevărat subiectul, dar o voi face, credeţi-mă. Mă obsedează", a declarat Vance, pe un ton amuzat, în podcast-ul conservatorului Benny Johnson, transmite Agerpres.

"Îmi rămân încă trei ani ca vicepreşedinte. Voi merge în profunzimea dosarelor privind OZN-urile", a adăugat el.

Ce declarase Donald Trump despre extratereştri şi OZN-uri

JD Vance fusese întrebat despre declaraţiile președintelui american Donald Trump din luna februarie. Acesta, invocând "marele interes" al publicului, a spus că vrea să le ordone agenţiilor federale "să identifice şi să publice" dosarele despre extratereştri şi OZN-uri, care este solicitată de americani de decenii.

VEZI ȘI: FBI caută un general implicat în dosarele OZN: A dispărut la câteva zile după anunțul lui Trump

Trump a reacţionat astfel la afirmaţiile predecesorului său Barack Obama, care a răspuns unei întrebări privind existenţa extratereştrilor. "Sunt reali, dar nu i-am văzut", a spus Obama.

"Nu ştiu dacă sunt reali sau nu", a comentat Donald Trump, denunţând dezvăluirea de "informaţii clasificate" de către fostul preşedintele democrat.

Invitat vineri să se pronunţe la rândul său, JD Vance a afirmat: "Nu mă gândesc că sunt extratereştri. Mă gândesc că sunt demoni".

JD Vance spune că extratereștrii sunt "fiinţe celeste care zboară peste tot şi care le fac oamenilor lucruri bizare"

JD Vance, un catolic dedicat convertit în 2019, a explicat că utilizează acest termen în sensul său creştin, evocând "fiinţe celeste care zboară peste tot şi care le fac oamenilor lucruri bizare".

AFP subliniază în acest context faptul că nu există nicio probă privind o eventuală origine extraterestră a acestor OZN-uri, fenomene aeriene neidentificate care provoacă fascinaţie şi alimentează numeroase teorii ale conspiraţiei.

În 2024, biroul Pentagonului specializat în aceste chestiuni, numit AARO, a informat că nu a găsit "nicio probă empirică" care ar permite să se ajungă la concluzia că anumite "fenomene anormale neidentificate" ar fi de origine extraterestră, sau că guvernul american ar ascunde astfel de probe.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dosare OZN
ozn
extraterestri
jd vance
sua
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Vicepreşedintele american JD Vance, "obsedat" de OZN-uri
Publicat acum 40 minute
Un bărbat din Neamț a murit după ce a căzut cu maşina într-o râpă adâncă de 7 metri
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Marea Britanie trimite în România avioane de luptă Eurofighter Typhoon
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Cazul educatoarei din Moldova care s-a sinucis după ce a fost terorizată de soțul politician: Trupul Ludmilei Vartic ar putea fi exhumat
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Florin Manole, veste bună pentru tinerii din România. Cine va primi subvenții. "170 de milioane de euro, fonduri nerambursabile"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 6 minute
BANCUL ZILEI: Moldoveanul și olteanul...
Publicat acum 3 ore si 46 minute
Cod Portocaliu de ninsori și vânt puternic. ANM, zonele vizate
Publicat acum 4 ore si 10 minute
Horoscop 28 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 47 minute
România trece la ora de vară 2026. Ce s-a întâmplat cu propunerea din 2018 privind renunțarea la schimbarea orei în UE?
Publicat acum 4 ore si 8 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 29. Cel puțin 10 militari americani, răniți într-un atac iranian. Aeroport atacat cu drone
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close