Vestea momentului din BNR. Ce se întâmplă chiar la vârful instituției. Este o zi foarte importantă, astăzi, 23 martie

În urmă cu 25 de ani, Adrian Vasilescu revenea în BNR, alături de guvernatorul Mugur Isărescu. Consilier și purtător de cuvânt al acestuia, Adrian Vasilescu, vreme de 25 de ani, a răspuns presei. Și o face în continuare, liniștind românii și asigurându-i că, la vârful BNR, lucrurile rămân sub control. Astăzi, din cel mai important birou al Băncii Naționale a României, vestea momentului este chiar despre Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR. Și este o veste bună. Adrian Vasilescu împlinește 89 de ani.

Recent, într-un interviu pentru jurnalistul DCNews Val Vâlcu, Adrian Vasilescu ne asigura: ”Nu avem niciun pericol, niciun risc la această oră ca România să intre în încetare de plăți”. Ne explica perspectivele țării: ”Odată este convenția pe care a făcut-o Banca Națională cu Uniunea Europeană, cu Banca Centrală Europeană, pentru un împrumut deschis când am avea nevoie pentru balanța de plăți a României. Deci oricând putem să apelăm la acest împrumut, dacă am avea probleme, dar niște pe departe nu vorbim de așa ceva, pentru că Banca Națională are o rezervă foarte puternică și foarte sigură. Iar, pe de altă parte, intră în joc o posibilă rezervă, la care am putut apela și în 2010, când am făcut un contract de împrumut cu Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Comisia Europeană, la care a participat și Banca Centrală Europeană, un împrumut de 20 de miliarde de euro. Atunci era criză și atunci România era în situația de a avea probleme cu plata pensiilor și a salariilor. Acum, chiar dacă pensiile și salariile bugetarilor au o pondere puternică importantă în bugetul țării, este o pondere importantă și atât, nu pun în pericol capacitatea de plată a României. Așa că noi în momentul de față nici nu ne gândim în România la un împrumut ca în 2010, pentru că nu apare această nevoie”. Vezi interviul complet aici

Interviul de mai sus este încă o dovadă a ceea ce este Adrian Vasilescu și importanța acestuia lângă Mugur Isărescu. Mesajele sale, ca de fiecare dată, bine justificate și explicate, punct cu punct, au ajuns la fiecare român ca o rază de speranță într-o mare de analize economice mereu devastatoare. De-a lungul timpului ne-a onorat cu prezența sa la DCNews, în interviuri video, scrise, dar și-n declarații exclusive. Cu o ocazie, chiar de ziua sa, ne spunea ce-și dorește. Cu simplitatea-i caracterică, avea o singură dorință pentru sine. Își dorea ”ce-o vrea Dumnezeu”. Însă calea aceasta o vedea drept cea mai complicată: ”E complicat, pot să spun... ce o vrea Dumnezeu. Vremurile sunt de așa natură încât nu ne mai punem dorințe. E o întrebare la care nu vreau să fac demagogie. Ce-mi doresc... ce o să vrea Dumnezeu”.

Echipa DCNews îi mai dorește ceva în plus: sănătate și puterea de a mai fi în fruntea BNR, lângă Mugur Isărescu și pentru români.

