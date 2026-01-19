Vânzările băuturilor alcoolice sunt în declin. Italia adoptă un nou trend: Înghețata cu alcool

Pe fondul scăderii consumului de alcool, producătorii italieni mizează pe înghețata cu alcool.
Într-un context în care consumul de băuturi spirtoase scade constant, producătorii italieni găsesc metode originale să atragă clienții. Aceștia s-au decis să transforme alcoolul în desert. La Târgul internațional de înghețată, produse de patiserie, brutărie, cafea și ciocolată de la Rimini, noutatea care a atras atenția vizitatorilor este fără îndoială înghețata cu alcool.
Printre standurile pline de culoare și arome, firmele prezintă creații inedite: înghețate cu rom, whisky sau chiar bere. Mec3, parte a Casa Optima Group, a surprins cu două variante: una combină berea Guinness cu covrigei, iar cealaltă se bazează pe lichiorul Cointreau, conform relatărilor La Stampa.
Brandul Cresco, din cadrul Martin Braune Group, a mizat pe ingrediente tradiționale italiene: limoncello. În plus, oferă și o opțiune estivală, inspirată de cocktailul mojito, cu aromă de banană flambată și rom, explică Amarena Fabbri, care a colaborat la dezvoltarea acestei creații.
Nu lipsește nici desertul pentru iubitorii de whisky: Leagel propune Whisky Pan, un mix de cremă de whisky și pandișpan sfărâmat, complet fără gluten. Încercările de a combina alcoolul cu desertul nu sunt însă doar locale. Compania irlandeză Guinness a testat vara trecută piața americană cu „Lovely Day for a Guinness”, un tip de înghețată franțuzească.
Inițiativa de a transforma băuturile alcoolice în deserturi vine ca răspuns direct la tendința globală: oamenii beau mai puțin, mai ales tinerii din generația Z, iar producătorii caută alternative pentru a-și stimula vânzările. Astfel, înghețata cu alcool devine nu doar un experiment culinar, ci și o strategie comercială, menită să reconecteze consumatorii cu produsele spirtoase într-o formă complet nouă.
CITEȘTE ȘI: Cum au reușit cercetătorii danezi să prepare iaurt folosind furnici
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Elena Aurel
de Val Vâlcu