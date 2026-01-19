Vânzările băuturilor alcoolice sunt în declin. Italia adoptă un nou trend: Înghețata cu alcool

Într-un context în care consumul de băuturi spirtoase scade constant, producătorii italieni găsesc metode originale să atragă clienții. Aceștia s-au decis să transforme alcoolul în desert. La Târgul internațional de înghețată, produse de patiserie, brutărie, cafea și ciocolată de la Rimini, noutatea care a atras atenția vizitatorilor este fără îndoială înghețata cu alcool.

Printre standurile pline de culoare și arome, firmele prezintă creații inedite: înghețate cu rom, whisky sau chiar bere. Mec3, parte a Casa Optima Group, a surprins cu două variante: una combină berea Guinness cu covrigei, iar cealaltă se bazează pe lichiorul Cointreau, conform relatărilor La Stampa.

Înghețată cu ingrediente tradiționale italiene sau cu cremă de whisky

Brandul Cresco, din cadrul Martin Braune Group, a mizat pe ingrediente tradiționale italiene: limoncello. În plus, oferă și o opțiune estivală, inspirată de cocktailul mojito, cu aromă de banană flambată și rom, explică Amarena Fabbri, care a colaborat la dezvoltarea acestei creații.

Nu lipsește nici desertul pentru iubitorii de whisky: Leagel propune Whisky Pan, un mix de cremă de whisky și pandișpan sfărâmat, complet fără gluten. Încercările de a combina alcoolul cu desertul nu sunt însă doar locale. Compania irlandeză Guinness a testat vara trecută piața americană cu „Lovely Day for a Guinness”, un tip de înghețată franțuzească.

Inițiativa de a transforma băuturile alcoolice în deserturi vine ca răspuns direct la tendința globală: oamenii beau mai puțin, mai ales tinerii din generația Z, iar producătorii caută alternative pentru a-și stimula vânzările. Astfel, înghețata cu alcool devine nu doar un experiment culinar, ci și o strategie comercială, menită să reconecteze consumatorii cu produsele spirtoase într-o formă complet nouă.

