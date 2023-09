Vâlcea, locul 5 național la testare antidrog. Din 188 de teste, 82 sunt pozitive

Un număr de 188 de şoferi au fost testaţi pentru droguri pe drumurile publice din Vâlcea anul acesta, în cazul a 82 dintre ei fiind întocmite dosare penale pentru conducere sub influenţa substanţelor psihoactive, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ).



Potrivit şefului Serviciului Rutier Vâlcea, Florin Mărăscu, judeţul se situează ca număr de testări pe locul cinci în ţară, deşi agenţii rutieri vâlceni au în prezent doar două aparate drugtest în dotare.



"Conform analizei realizate de către IGPR, Direcţia Rutieră, la şase luni, Serviciul Rutier Vâlcea a ocupat locul cinci la nivel naţional pe această linie, însă pot preciza că avem o situaţie mai bună dacă ne raportăm la dotarea logistică. În prezent, IPJ Vâlcea deţine două aparate drugtest tip AquillaScan şi am reuşit să mai obţinem temporar încă două aparate, de acelaşi tip, de la Serviciul Rutier Gorj", a declarat Florin Mărăscu, în cadrul unei conferinţe de presă.



Şeful Serviciului Rutier Vâlcea a precizat că se caută soluţii atât pentru suplinirea lipsei dotării, cât şi pentru creşterea acurateţii rezultatelor testelor în condiţiile în care sunt şi cazuri în care acestea au fost infirmate de analizele de laborator.



"Un procent exact (al testelor confirmate de probele de sânge, n.r.) nu pot să vă comunic, pentru că probele care sunt înaintate către INML sunt prelucrate într-un interval de maxim un an. Am avut şi opt luni de la data în care probele au fost predate la INML până la obţinerea rezultatelor. Aparatele utilizate sunt certificate şi urmează să fim dotaţi şi cu aparatură marca Drager, care, din ultimele analize raportate la numărul de teste pozitive cu aparatul şi ulterior comparate cu rezultatele de la INML, are un procent de viabilitate mare. Acurateţea între rezultatele aparatului şi rezultatele INML este mai mare. (...) De asemenea, ca o soluţie pentru a suplini lipsa dotării, noi am notificat toate unităţile de primiri urgenţe din cadrul spitalelor din judeţ să fie dotate cu teste rapide în cazul în care poliţiştii constată un conducător auto despre care există date sau suspiciuni că ar conduce sub influenţa substanţelor să-l conducă la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) şi să realizeze testul în cadrul UPU. Spitalul Judeţean are astfel de teste şi au fost distribuite şi către Horezu, Drăgăşani şi Brezoi", a mai spus Mărăscu.



Poliţiştii vâlceni ar urma să primească luna viitoare două noi aparate drugtest, Consiliul Judeţean Vâlcea alocând săptămâna aceasta sumele necesare pentru achiziţionarea acestora, conform Agerpres.

