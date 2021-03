Îl dă Voiculescu afară pe Voinea?

Val Vâlcu așteaptă să vadă dacă Vlad Voiculescu își va da ”omul forte” deoparte, la ”câtă energie a cheltuit în promovarea acestui trepăduș”. O astfel de discuție ar fi avut loc între Dan Barna și Vlad Voiculescu, liderul USR criticându-l pe consilierul Ștefan Voinea. Vezi aici

În culisele scenei politice, Voinea, omul care a publicat și datele secrete despre vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, este văzut drept piesa cheie al lui Vlad Voiculescu.

”Asta arată cum e Ministerul Sănătății, cel mai greu minister în plină pandemie”

”Vlad Voiculescu nu e medic. USR PLUS avea mai mulți medici implicați în combaterea pandemiei. Partidul profesioniștilor aduce un contabil la Ministerul Sănătății cu studii dubios finalizate, prin echivalare. El vine cu 20 de consilieri, majoritatea habarniști, despre care nu se știe ce meserie au, ce fac acolo, dar și doi cu o oarecare tangență cu sănătatea publică, în sensul că Voinea făcea un doctorat sau ceva în acest sens, iar Cherecheș era la o facultate de științe politice, unde ținea un curs de sănătate publică. Cherecheș a plecat el, iar în cazul lui Voinea aflăm că a cerut Barna acest lucru. Asta arată cum e Ministerul Sănătății, cel mai greu minister în plină pandemie” a spus Val Vâlcu.

”Sunt curios cum se va despărți de acest om (n.r. Voinea), dacă va pune mai presus mandatul decât atașamentul de Ștefan Voinea. Probabil că, în nepăsarea cu care ne-a obișnuit, va ridica din umeri” a continuat jurnalistul.

Val Vâlcu este de părere Vlad Voiculescu, dincolo de absența sa în momente cheie, când apare ”transmite mesaje contrare, precum cel cu masca (n.r. lipsa măștii în Parlament), consilierul lui transmite mesaje contrare cu magazinele (vezi aici) și, din când în când, Voiculescu mai postează drăgălășenii de Facebook de adolescent, precum ”aș vrea să merg la un concert”. Asta e comunicarea pe care piesa de rezistență a USR PLUS o face în pandemie. Mi se pare devastator pentru USR PLUS. Nu știu ce datorii au față de acesta, nu știu cum i-a hipnotizat, dar e clar că e cel care va scufunda barca. Asta în condițiile în care există oameni în USR de calitate, medici, poate și în PLUS. Nu-mi dau seama la ce le folosește, dincolo de clubul de fanatici care nu-și vor recunoaște greșelile. Ce constrângeri au să-l păstreze în fața evidenței? A râs când a anunțat, a hâhâit mai rău ca Băsescu când a anunțat tăierile de pensii și salarii. Sunt mesaje zdrobitoare în comunicarea non-verbală. La televizor a repezit un jurnalist, arogant, disprețuitor. Ne așteptam ca, nefiind medic, să fie expert în comunicare. Iată că, dimpotrivă, nu are niciun PR, face gafe de comunicare oribile”.

*** Articolul prezintă o opinie ***