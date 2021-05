Vaida a izbucnit în lacrimi la Antena 3. Gâdea, fără cuvinte după recidiva atacatoarei. ”Ce trebuie să fac eu ca să îmi apăr viața?”

Mirela Vaida, moderatorul emisiunii Acces Direct de la Antena 1, s-a aflat în această seară în direct la Antena 3, în emisiunea lui Mihai Gâdea, unde a vorbit despre trauma pe care o trăiește.

Mirela Vaida a început povestea plângând și mulțumind lui Dumnezeu pentru fiecare zi că ajunge acasă.

”Ce pot să spun Mihai... e că pot să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi în care ajung acasă. Mă uitam la aceste imagini și eu la mine în emisiune unde tu ești moderator și cumva totul este în mâinile tale, am acea forță și mai ales după un astfel de șoc am adrenalina aceea care mă ține vie, îmi dă nerv și mă face să fiu vocală. În momentul în care plec de acolo și mă schimb de haine sunt doar un om... sunt un om extrem de vulnerabil. Sunt un om care de două luni de zile trece printr-o traumă de nedescris pe care am încercat să nu o arăt, dar pe care apropiații o știu. - (A urmat o scurtă pauză în care Mirela Vaida a primit o batistă de la Mihai Gâdea pentru a-și șterge lacrimile) - Nu vreau decât să duc o viață normală, liniștită. Sunt un om care vreau să trăiesc în țara mea. Sunt un om care își iubește țară, își respectă țara, sunt un om care își învață copiii să0și iubească țara, să muncească în țara asta, să crească, să se educe aici și să schimbe țara în bine dacă pot. Îmi dau seama că statul nu mă iubește pe mine. Îmi dau seama că statul mă pune într-un pericol continuu de două luni de zile.

Mirela Vaida, pe stradă cu escortă

Multă lume nu știe că de două luni de zile aproape am mers cu escortă până acasă. Pază care mă lua de la poartă, mă aducea la platou. Stăteau cu mine la ușă și mă duceau înapoi acasă. Eu nu mai puteam să am o viață obișnuită pentru că simplul fapt că cineva mă însoțește tot timpul îmi dădea o continuă stare de nesiguranță. Am renunțat la această escortă în urmă cu o săptămână pentru că am crezut în sinea mea că odată ce am depus toate plângerile penale și am făcut tot ceea ce un cetățean își cunoaște drepturile și trebuie să facă din punct de vedere procedural, autoritățile și statul în sânul căreia m-am născut și aici vreau să mor, dar nu așa de un pietroi. Vreau să mor când crede Dumnezeu de cuviință. Am crezut că acest stat mă va proteja, va avea grijă de familia mea. Îmi va respecta copiii, se bucură că suntem aici, că îi creștem, că îi învățăm să își iubească țara, însă acest stat îmi arată de două luni de zile că pentru el, viața mea și nu doar a mea, ci viața oricărui cetățean nu contează. Orice aș face pentru el nu are nicio valoare.

De partea cui este statul?

Acest stat îmi arată mie că o femeie cu probleme psihice are libertate totală de a se desfășura, fără să o deranjeze nimeni, iau eu trăiesc cu temere, cu frica să ies neînsoțită. Întreb statul român: cu ce e mai presus această femeie față de mine? De ce îi dai ei circumstanțe atenuante și pe mine mă condamni în fiecare zi. Cine răspunde pentru asta? Învață-mă tu, Mihai, ce trebuie să fac eu ca să îmi apăr viața?”, a declarat Mirela Vaida în direct la Sinteza Zilei.

Poliția, informare oficială despre atacatoare

Poliția Capitalei a oferit publicității un comunicat conform căruia atacatoarea prezentatoarei Mirela Vaida a fost reținută și urmează a fi internată într-un spital de psihiatrie.

Mirela Vaida a fost atacată din nou, în timpul unei pauze de publicitate, de aceeași femeie care a mai încercat să o rănească. Poliția a fost chemată pentru a cerceta cele întâmplate.

Femeia, care a revenit dezbrăcată, la fel ca la atacul din luna martie, a spart geamurile sediului Acces Direct și a făcut scandal, cerându-i din nou bani vedetei de la Antena 1.

