Un stadion din România ar putea purta numele lui Pele. Președintele FIFA a făcut anunțul/ video

Infantino a venit în Brazilia pentru a-i aduce un omagiu celui pe care mulţi îl consideră cel mai mare fotbalist din toate timpurile, pe stadionul Vila Belmiro al clubului FC Santos, la care 'Regele' Pele şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei.

'Vom cerere tuturor ţărilor din lume să atribuie numele lui Pele unuia dintre stadioanele lor', a declarat cu această ocazie preşedintele FIFA.

???????????? FIFA President Gianni Infantino says he will ask 'every country in the world' to name a football stadium after Pelé. pic.twitter.com/eIiDexQQNr