Un fotbalist român, inclus de The Guardian pe lista celor mai promiţători 60 de tineri din lume: Prea bun pentru nivelul la care juca

Este vorba despre Cătălin Vulturar, mijlocaş central defensiv în vârstă de 17 ani, care evoluează la Lecce, în Italia. Deşi momentan joacă doar pentru echipa de tineret a clubului italian, el se antrenează periodic cu fotbaliştii primei echipe.

De altfel, Vulturar este cel mai tânăr fotbalist din istoria Ligii 2 din România.

"Vulturar este cel mai tânăr jucător care a intrat pe teren într-un meci din Liga 2 din România. Şi-a făcut debutul pentru UTA Arad la vârsta de doar 14 ani, când antrenorii săi de la tineret au spus că este prea bun pentru nivelul la care juca. Talentatul mijlocaş central a fost căpitanul tuturor naţionalelor de juniori pentru care a jucat. În 2020, s-a transferat la Lecce, în Italia, iar acum se antrenează cu echipa mare.

El a fost în probe la Liverpool şi Barcelona înainte de transfer, dar Lecce l-a convins până la urmă să părăsească clubul pentru care a evoluat încă din copilărie", scrie The Guardian.

Pe listă se află şi Gavi, fotbalistul celor de la FC Barcelona, care miercuri a stabilit un record prin debutul la naţionala mare a Spaniei, în semifinalele Ligii Naţiunilor cu Italia, la 17 ani și 62 de zile. Recordul precedent de vârstă data din 1936.

Gavi, lăudat de Luis Enrique după meci. "Nu e normal"

"Este anormal ce a făcut Gavi la doar 17 ani. A confirmat în primul său meci pentru Spania, dar știam ce poate. Este un jucător cu personalitate, are o condiție fizică de invidiat și s-a potrivit de minune pentru stilul nostru de joc. Putem spune că reprezintă prezentul echipei naționale, nu viitorul.

L-am observat la toate categoriile de vârstă, știam ce ne poate aduce. Are curaj, personalitate. A făcut marcaj la idolul său, Verratti, și s-a descurcat foarte bine. Are calitatea și personalitatea necesare pentru a juca la acest nivel. Este un caz neobișnuit în fotbal. Gavi a jucat ca-n curtea școlii, a fost o plăcere să-l vezi pe teren", a spus Luis Enrique, citat de Marca.

Iată cifrele impresionante ale tânărului fotbalist din meciul cu Italia, din Liga Naţiunilor.