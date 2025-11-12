Un fals pilot a zburat luni la rând cu pasageri, pe rute comerciale europene

Un caz ieșit din comun a stârnit îngrijorare în aviația europeană, după ce s-a descoperit că un angajat al companiei lituaniene Avion Express ar fi zburat luni la rând pe rute comerciale fără a deține calificarea necesară pentru funcția de comandant. Potrivit publicației germane Aero Telegraph, bărbatul ar fi folosit documente falsificate pentru a-și valida statutul de căpitan, deși în realitate era doar copilot.

Surse apropiate anchetei au confirmat că Avion Express a recunoscut incidentul și a declanșat o investigație internă pentru a afla cum a fost posibil ca pilotul să zboare în aceste condiții. Se pare că, înainte de a fi angajat de compania lituaniană, acesta ar fi lucrat pentru operatorul aerian indonezian Garuda Indonesia.

Pilotul a recunoscut în plin zbor că nu are pregătirea necesară pentru a efectua aterizarea

Avion Express este o companie ce se axează pe contracte wet lease, oferind aeronave și echipaje complete altor linii aeriene precum LOT Polish Airlines, easyJet sau SunExpress. Flota sa, formată în principal din modele Airbus A320 și A321, depășește 50 de avioane care operează pe zboruri din întreaga lume.

Partenerii companiei au reacționat rapid după apariția informațiilor. O reprezentantă a Eurowings, companie germană care colaborează cu Avion Express, a declarat pentru publicația BILD că verificările sunt „în curs de desfășurare” și țin exclusiv de responsabilitatea operatorului lituanian. „Așteptăm clarificarea completă a faptelor”, a adăugat aceasta.

Într-un comunicat oficial, Avion Express a menționat că „a fost informată recent despre posibile neconcordanțe legate de experiența profesională a unui membru al echipajului” și că a demarat imediat o anchetă internă. „Siguranța pasagerilor și respectarea reglementărilor sunt prioritățile noastre absolute”, a transmis compania, fără a oferi alte detalii despre caz.

Situația reamintește de un incident petrecut în 2024 în Statele Unite, când un zbor Alaska Airlines operat de SkyWest a fost deviat după ce pilotul a recunoscut în plin zbor că nu are pregătirea necesară pentru a efectua aterizarea pe aeroportul de destinație.

A fost observat părăsind avionul „vizibil jenat”, încercând să își recupereze bagajele din spatele aeronavei

Zborul 3491, care plecase din San Francisco spre Jackson Hole, Wyoming, a fost redirecționat către Salt Lake City, la peste 450 de kilometri distanță. Pasagerii au relatat că pilotul a anunțat calm prin interfon că „nu deține calificările adecvate pentru această aterizare”.

Datele de zbor au arătat că aeronava a survolat de mai multe ori zona Jackson Hole înainte de a schimba direcția. Aeroportul este considerat unul dintre cele mai dificile din SUA, din cauza altitudinii ridicate, a pistei scurte și a curenților de aer instabili, condiții care necesită o certificare suplimentară pentru piloți.

Presa locală Cowboy State Daily a scris ulterior că pilotul a fost observat părăsind avionul „vizibil jenat”, încercând să își recupereze bagajele din spatele aeronavei, într-o scenă care a devenit simbolică pentru neglijențele din sistemul de verificare al companiilor aeriene.

