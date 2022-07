Un bar din Spania le ia clienţilor 20 de cenţi de fiecare dată când chelnerul e chemat la masă. Tacâmurile, 1 euro la nota de plată

Este vorba despre barul Imperial, din Zamora.

"Ceva ciudat mi s-a întâmplat acum câteva zile în Benavente. De fiecare dată când chelnerul a venit la masă pentru a aduce câte ceva, bere, tapas, etc, ne-a taxat cu 20 de cenţi. Iar picătura care a umplut paharul a fost faptul că ne-au taxat cu un euro pentru că am cerut un cuţit să tăiem pâinea pe care am comandat-o", a transmis Blas Galey Hermoso, un client, conform Daily Mail.

Restaurantul spune că toate costurile suplimentare au fost pentru băuturi, nicidecum pentru drumurile făcute de chelner.

Dar Blas nu este singurul client care s-a plâns.

"M-au taxat pentru tacâmuri. Ce e extraordinar este că am comandat mai multe beri, iar pe nota de plată apăreau câte 20 de cenţi pentru fiecare drum făcut de chelner pentru a ne aduce băuturile", a mai scris un client.

Proprietarul barului, explicaţii

"Chelnerul taxează pentru fiecare serviciu. De fiecare dată când o băutură îţi este adusă pe terasă, ea vine cu o suprataxă de 20 de cenţi. Poate ar fi mai uşor să integrăm asta în preţul întreg, dar noi credem că este mai bine să ştie clientul ce plăteşte, considerăm că este o formă de apreciere.

Cu siguranţă, dacă ar fi fost întrebat, chelnerul ar fi explicat. Vom corecta ce se face greşit, pentru că noi vrem ca barul nostru să fie un loc de relaxare, nu un loc din care să pleci furios. Şi nici măcar din cauză că preţul nu ar fi corect, ci pentru că este explicat greşit", a transmis acesta.

Proprietarul unui bar a decis să vândă berea la prețul benzinei în semn de protest

Proprietarul unui bar din New York, a decis să vândă un galon de bere (1 galon- 4,5 litri) la prețul unui galon de benzină – un efort de a protesta împotriva eșecului administrației Biden care alimentează inflația istorică.

Patrick Hughes, proprietarul barului Scruffy Duffy's de pe Tenth Avenue din Manhattan, speră să sensibilizeze cu privire la scumpirile în lanț care continuă să devasteze proprietarii de afaceri mici din America.

”Este doar modul nostru de a atrage atenția asupra nebuniei inflației în acest moment, în special asupra prețurilor la gaze”, a declarat Hughes, proprietar de pub din New York de 32 de ani, pentru Fox News Digital citat de Foxbusiness.

”Prețurile la gaze pur și simplu sunt absurde, la fel și prețurile la alimente. Politica lor energetică internă este ridicolă. Este absurd. Ucide proprietarii de afaceri mici. Omoară americanii harnici”, a mai declarat proprietarul barului.

Galoanele de bere de la Scruffy Duffy's sunt turnate de la robinet într-un recipient de gaz din plastic roșu, același recipient pe care americanii îl găsesc la benzinăriile locale.

Prețul mediu al unui galon de benzină obișnuit a costat 4,78 USD vineri. Este în scădere față de cel mai mare record de 5,21 USD stabilit în urmă cu o lună, dar totuși o creștere șocantă de 45% față de cei 3,29 USD pe galon pe care new-yorkezii îi plăteau pentru benzină în iulie 2021.

