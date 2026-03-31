€ 5.0989
|
$ 4.4354
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4354
 
DCNews Stiri UE le cere statelor să consume mai puțin petrol și să se pregătească pentru probleme de durată
Data publicării: 11:39 31 Mar 2026

UE le cere statelor să consume mai puțin petrol și să se pregătească pentru probleme de durată
Autor: Dana Mihai

UE le cere statelor să consume mai puțin petrol și să se pregătească pentru probleme de durată - Imagine realizata cu AI UE le cere statelor să consume mai puțin petrol și să se pregătească pentru probleme de durată - Imagine realizata cu AI

Uniunea Europeană le cere statelor membre să reducă consumul de energie și să se pregătească pentru eventuale probleme de aprovizionare, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

UE îndeamnă guvernele să economisească mai multă energie și să caute alternative, pe fondul presiunilor asupra aprovizionării, arată o scrisoare consultată de Euronews.

Apel pentru reducerea consumului de petrol și gaze

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a cerut statelor UE să prezinte măsuri pentru reducerea consumului de petrol și gaze, în special în transport, în contextul riscurilor de blocaj în Strâmtoarea Hormuz din cauza conflictului cu Iranul.

Apelul vine înaintea unei reuniuni de urgență a miniștrilor energiei, pe fondul unui deficit global estimat la 11 milioane de barili de petrol pe zi și peste 300 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate zilnic.

G7 monitorizează situația pieței

Miniștrii din G7 au anunțat că monitorizează situația și sunt pregătiți să ia măsuri pentru stabilitatea pieței, deși nu au fost luate încă decizii concrete.

Creșterea prețurilor începe deja să afecteze transportul, iar oficialii UE cer coordonare pentru a menține accesibile motorina și combustibilul pentru avioane. Europa depinde în mare măsură de importuri din Golf pentru aceste produse.

Pentru a reduce riscurile, Comisia recomandă amânarea lucrărilor de mentenanță la rafinării și utilizarea biocombustibililor ca alternativă.

Risc de anulări de zboruri

Importurile de combustibil pentru aviație au scăzut, iar surse din industrie avertizează că, dacă situația continuă, ar putea apărea anulări de zboruri în vară.

UE a fost îndemnată și să își asigure rezerve suficiente de gaze pentru iarnă, fără a provoca creșteri de prețuri.

Strâmtoarea Hormuz, prin care trece o mare parte din petrolul și gazele lumii, pune o presiune majoră pe piețe, iar Bruxelles-ul cere statelor să se pregătească pentru perturbări de durată.

Deși situația este sub control momentan, competiția globală pentru resurse crește, iar unele transporturi de gaze destinate Europei sunt redirecționate către Asia, unde prețurile sunt mai mari.

Prețul petrolului a crescut deja semnificativ, iar analiștii avertizează că ar putea ajunge chiar la 200 de dolari pe baril.

În prezent, UE dispune de rezerve strategice și planuri de urgență, însă oficialii subliniază că este esențială coordonarea între state pentru a evita agravarea crizei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

g7
combustibil
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close