UE le cere statelor să consume mai puțin petrol și să se pregătească pentru probleme de durată

UE îndeamnă guvernele să economisească mai multă energie și să caute alternative, pe fondul presiunilor asupra aprovizionării, arată o scrisoare consultată de Euronews.

Apel pentru reducerea consumului de petrol și gaze

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a cerut statelor UE să prezinte măsuri pentru reducerea consumului de petrol și gaze, în special în transport, în contextul riscurilor de blocaj în Strâmtoarea Hormuz din cauza conflictului cu Iranul.

Apelul vine înaintea unei reuniuni de urgență a miniștrilor energiei, pe fondul unui deficit global estimat la 11 milioane de barili de petrol pe zi și peste 300 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate zilnic.

G7 monitorizează situația pieței

Miniștrii din G7 au anunțat că monitorizează situația și sunt pregătiți să ia măsuri pentru stabilitatea pieței, deși nu au fost luate încă decizii concrete.

Creșterea prețurilor începe deja să afecteze transportul, iar oficialii UE cer coordonare pentru a menține accesibile motorina și combustibilul pentru avioane. Europa depinde în mare măsură de importuri din Golf pentru aceste produse.

Citește și: Bruxelles avertizează europenii să călătorească mai puțin pentru a preveni criza energetică

Pentru a reduce riscurile, Comisia recomandă amânarea lucrărilor de mentenanță la rafinării și utilizarea biocombustibililor ca alternativă.

Risc de anulări de zboruri

Importurile de combustibil pentru aviație au scăzut, iar surse din industrie avertizează că, dacă situația continuă, ar putea apărea anulări de zboruri în vară.

UE a fost îndemnată și să își asigure rezerve suficiente de gaze pentru iarnă, fără a provoca creșteri de prețuri.

Strâmtoarea Hormuz, prin care trece o mare parte din petrolul și gazele lumii, pune o presiune majoră pe piețe, iar Bruxelles-ul cere statelor să se pregătească pentru perturbări de durată.

Deși situația este sub control momentan, competiția globală pentru resurse crește, iar unele transporturi de gaze destinate Europei sunt redirecționate către Asia, unde prețurile sunt mai mari.

Prețul petrolului a crescut deja semnificativ, iar analiștii avertizează că ar putea ajunge chiar la 200 de dolari pe baril.

În prezent, UE dispune de rezerve strategice și planuri de urgență, însă oficialii subliniază că este esențială coordonarea între state pentru a evita agravarea crizei.