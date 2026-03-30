Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4354
 
DCNews Stiri Bruxelles avertizează europenii să călătorească mai puțin pentru a preveni criza energetică
Data actualizării: 00:03 31 Mar 2026 | Data publicării: 23:52 30 Mar 2026

Bruxelles avertizează europenii să călătorească mai puțin pentru a preveni criza energetică
Autor: Andrei Itu

avion imagine generala Avion. Sursa foto: Pexels

Comisia Europeană le cere statelor membre să aibă în vedere scăderea consumului de petrol și gaz, în special în sectorul transporturilor, pentru a pregăti astfel o „perturbare prelungită” a aprovizionării cu energie din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

O cererea adresată guvernelor din UE a fost formulată de comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, în care se evidențiază temerile că războiul din Orientul Mijlociu, aflat în ziua a 31-a, nu mai este doar o problemă de preț, ci se poate transforma într-o criză majoră de aprovizionare cu energie, cu implicații severe pentru economia globală, scrie Politico.

Cetățenii vor fi îndemnați de guverne să conducă mai puțin și să zboare mai rar

Într-o scrisoare adresată miniștrilor Energiei din statele membre ale Uniunii, Jorgensen a precizat că guvernele ar trebui să analizeze „măsuri voluntare de economisire a cererii (…), cu o atenție deosebită asupra sectorului transporturilor”.

Concret, acest fapt ar putea însemna ca guvernele să le solicite cetățenilor să conducă mai puțin ori să zboare mai rar, cu scopul de a economisi combustibil destinat utilizărilor esențiale, precum se întâmplă deja în unele state din Asia.

Reuniune de urgență, marți, a miniștrilor Energiei din UE

Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană se vor reuni, marți, în cadrul unei ședințe de urgență pentru a discuta despre modalitățile de gestionare a crizei energetice.

În scrisoarea sa, Jorgensen menționează că sectorul transporturilor din Europa se confruntă cu costuri în creștere și probleme de aprovizionare, din cauza dependenței puternice de Golful Persic, de unde UE își asigură peste 40% din importurile de kerosen pentru aviație și motorină.

Vezi și - Vlăduța Lupău a făcut circ în avion după ce o stewardesă a insistat să respecte un gest banal de siguranță. Ce a omis artista să spună

Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 15 minute
Surpriză în trafic: Un băiat de 11 ani a plecat la drum cu mașina părinților, în Dâmbovița. A oprit regulamentar la semnul agentului
Publicat acum 22 minute
Preşedintele Croaţiei suspendă summitul Balcanilor de Vest din cauza tensiunilor cu Serbia
Publicat acum 24 minute
Bruxelles avertizează europenii să călătorească mai puțin pentru a preveni criza energetică
Publicat acum 26 minute
Bărbat acuzat că și-a exploatat sexual soția timp de mai mulți ani: Peste 120 de bărbați implicați
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 minute
Surpriză în trafic: Un băiat de 11 ani a plecat la drum cu mașina părinților, în Dâmbovița. A oprit regulamentar la semnul agentului
Publicat acum 14 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
