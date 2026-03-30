Bruxelles avertizează europenii să călătorească mai puțin pentru a preveni criza energetică

O cererea adresată guvernelor din UE a fost formulată de comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, în care se evidențiază temerile că războiul din Orientul Mijlociu, aflat în ziua a 31-a, nu mai este doar o problemă de preț, ci se poate transforma într-o criză majoră de aprovizionare cu energie, cu implicații severe pentru economia globală, scrie Politico.

Cetățenii vor fi îndemnați de guverne să conducă mai puțin și să zboare mai rar

Într-o scrisoare adresată miniștrilor Energiei din statele membre ale Uniunii, Jorgensen a precizat că guvernele ar trebui să analizeze „măsuri voluntare de economisire a cererii (…), cu o atenție deosebită asupra sectorului transporturilor”.

Concret, acest fapt ar putea însemna ca guvernele să le solicite cetățenilor să conducă mai puțin ori să zboare mai rar, cu scopul de a economisi combustibil destinat utilizărilor esențiale, precum se întâmplă deja în unele state din Asia.

Reuniune de urgență, marți, a miniștrilor Energiei din UE

Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană se vor reuni, marți, în cadrul unei ședințe de urgență pentru a discuta despre modalitățile de gestionare a crizei energetice.

În scrisoarea sa, Jorgensen menționează că sectorul transporturilor din Europa se confruntă cu costuri în creștere și probleme de aprovizionare, din cauza dependenței puternice de Golful Persic, de unde UE își asigură peste 40% din importurile de kerosen pentru aviație și motorină.

Vezi și - Vlăduța Lupău a făcut circ în avion după ce o stewardesă a insistat să respecte un gest banal de siguranță. Ce a omis artista să spună