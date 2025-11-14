Ucraina a lovit puternic orașul rusesc Novorossiisk / video

Dronele ucrainene au atacat orașul portuar rus Novorossiisk, Ținutul Krasnodar, pe 14 noiembrie. A fost avariat un terminal petrolier și s-a declanșat un incendiu de amploare, au raportat mai multe canale Telegram rusești și oficiali locali, potrivit Kyiv Independent.

Atacul a lovit complexul petrolier Șeșharis, unde instalațiile de infrastructură au fost avariate și a izbucnit un incendiu. Instalația este un terminal major de export de petrol, care servește drept punct final pentru conductele operate de compania de stat rusă Transneft, cea mai mare companie de conducte petroliere din lume.

Rusia a confirmat atacul ucrainean în Novorossiisk

Sediul operațional din Ținutul Krasnodar a raportat lovitura de la terminalul petrolier și a declarat că mai multe instalații de coastă au fost avariate în atac. Oficialii au susținut că incendiul de la complexul Șeșharis a fost stins.

Mass-media de stat rusă RIA Novosti a relatat, de asemenea, că o navă civilă din port a fost lovită în timpul atacului masiv cu drone, soldat cu rănirea a trei membri ai echipajului.

Unitățile rusești de apărare aeriană au doborât 66 de drone deasupra Ținutului Krasnodar, a declarat Ministerul rus al Apărării.

The Kyiv Independent nu a putut confirma aceste afirmații la momentul publicării.

Rusia a atacat, la rândul ei, capitala ucraineană Kiev

Andrii Kovalenko, șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina, a comentat atacul pe rețelele de socializare.

„Acesta este terminalul petrolier din Novorossiisk după atac. Între timp, Rusia atacă clădiri rezidențiale și infrastructura energetică”, a scris el pe Telegram.

Atacul asupra Novorossiiskului a avut loc în timp ce Rusia a atacat Kievul cu valuri de drone și rachete în timpul unui atac masiv care a lăsat cel puțin 14 persoane rănite și o duzină de clădiri de apartamente în flăcări.

Novorossiisk, un centru cheie pentru infrastructura logistică și energetică a Rusiei la Marea Neagră, a fost în mod repetat vizat de atacurile ucrainene. Kievul consideră rafinăriile de petrol și instalațiile petrochimice rusești drept ținte militare valide, deoarece acestea ajută la finanțarea eforturilor de război ale Moscovei.

