Data publicării: 16:07 24 Sep 2025

Ucraina, atac masiv cu drone în portul rusesc Novorossiisk / video

Autor: Ioan-Radu Gava
volodimir-zelenski_08756700 Sursa foto: Agerpres
 

Un atac cu drone ucrainene asupra orașului portuar Novorossiisk din sudul Rusiei a ucis două persoane și a rănit șase miercuri, au declarat autoritățile regionale pe Telegram.

Cel mai înalt oficial al orașului a declarat că la Novorossiisk a fost instituită starea de urgență. Localitatea este un port maritim major al Rusiei la Marea Neagră și găzduiește terminale importante pentru exportul de petrol și cereale, scrie Reuters.

Ministerul pentru Situații de Urgență a anunțat că există pericol de atacuri cu drone în întreaga regiune Krasnodar.

Biroul Caspian Pipeline Consortium (CPC) din oraș a fost lovit în atac, doi angajați fiind răniți, a precizat CPC.

Totuși, un purtător de cuvânt al CPC a declarat că terminalul consorțiului de la Yuzhnaya Ozereyevka, situat în apropiere de Novorossiisk, continuă să funcționeze. Terminalul încarcă petrol brut CPC Blend din zona Caspică pentru export pe piețele internaționale.

Ucraina a vizat intens infrastructura energetică și portuară care susține economia de război a Rusiei și generează venituri pentru bugetul de stat.

Autoritățile regionale din Krasnodar, sudul Rusiei, au anunțat că există amenințarea unor atacuri asupra portului Tuapse, la Marea Neagră, din partea dronelor navale ucrainene și le-au cerut locuitorilor și vizitatorilor să părăsească zona de coastă.

