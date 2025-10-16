€ 5.0884
Data publicării: 22:10 16 Oct 2025

Tudorel Toader, după ce legea privind Pilonul II și III a fost atacată: Este foarte bine, CCR-ul nu se poate sesiza din oficiu
Autor: Doinița Manic

Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și fost judecător CCR, spune că este bine că noua lege a pensiilor private a fost atacată la Curtea Constituțională.

Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și fost judecător CCR, a explicat ce presupune, de fapt, atacarea unei legi la Curtea Constituțională, menționând faptul că judecătorii constituționali nu se pot sesiza din oficiu. 

Declarațiile sale vin după ce judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis, joi, să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private, care aduce modificări legate de plata pensiilor din Pilonul 2 și Pilonul 3.

”Mai întâi aș spune următorul lucru, este o lege care nu a fost promulgată, nu a intrat în vigoare și acum este criticată. Orice lege se bucură de o prezumție relativă de constituționalitate, de conformitate cu exigențele, cu valorile constituționale. Statul de drept este consolidat, este apărat dacă legile care urmează să intre în vigoare sunt constituționale. 

Prin urmare, criticarea acestor legi previne intrarea în vigoare a unui act normativ care are, cum se spune, un viciu de constituționalitate și faptul că Înalta Curte a criticat, opoziția a criticat, îi dă posibilitatea Curții Constituționale să verifice constituționalitatea legii, ceea ce este foarte bine, știind faptul că instanța, CCR-ul, nu se poate sesiza din oficiu.

Tudorel Toader: Românii au Avocatul Poporului, care în mod normal trebuie să le apere drepturile

E adevărat că Înalta Curte a sesizat, opoziția a sesizat, dar legea asta pe cine se spune că afectează? Pe românii care au banii în Pilonul II, în Pilonul III de pensie.

Românii au Avocatul Poporului, care în mod normal trebuie să le apere drepturile, interesele legitime. Avocatul Poporului este singurul care poate sesiza direct Curtea Constituțională, chiar și când legea este în vigoare.

Concluzionăm: este bine că legea va trece prin filtrul CCR care ne va spune dacă este sau nu constituțională”, a declarat Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și fost judecător CCR, la Realitatea Plus.

Tudorel Toader
CRR
lege pensii private
pilonul III
