Trump, sceptic în privința liderei opoziției venezuelene. Ce spune despre María Corina Machado

Preşedintele american Donald Trump îşi menţine opinia conform căreia lidera opoziţiei venezuelene, María Corina Machado, câştigătoarea de anul trecut a Premiului Nobel pentru Pace şi cu care el s-a întâlnit joi la Casa Albă, nu are suficient sprijin pe plan intern pentru a conduce tranziţia în Venezuela, a transmis Casa Albă, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

Întrebată dacă Trump şi-a schimbat poziţia cu privire la ideea ca Maria Machado să preia conducerea Venezuelei, după ce preşedintele Nicolas Maduro a fost capturat pe 3 ianuarie de un comando american, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns că preşedintele american a făcut "o evaluare realistă, bazată pe ceea ce a citit şi auzit din partea consilierilor săi şi a echipei sale de securitate naţională".

"În acest moment, opinia sa cu privire la această chestiune nu s-a schimbat", a indicat purtătoarea de cuvânt a lui Trump.

După capturarea şi aducerea în SUA a preşedintelui venezuelean, judecat acum de un tribunal american pentru trafic cu droguri, Trump nu a exclus noi operaţiuni militare împotriva Venezuelei şi a ameninţat-o pe preşedinta interimară a acestei ţări, Delcy Rodriguez, că "va plăti mai scump ca Maduro" dacă "nu va face ceea ce trebuie".

Delcy Rodriguez acuză SUA de "răpirea" lui Maduro

Vicepreşedintă şi aliată a lui Maduro, Delcy Rodriguez denunţase anterior "răpirea" acestuia de către SUA şi a promis că nu va permite ca Venezuela să devină colonia nimănui, în timp ce Trump, râvneşte la vastele resurse petroliere ale Venezuelei.

Totuşi, în aceeaşi declaraţie acordată presei joi, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a mai spus că preşedinta interimară Delcy Rodriguez a îndeplinit până în prezent "toate cererile" Washingtonului. "Preşedintele (Trump) este mulţumit de ceea ce vede şi speră că această cooperare va continua", a completat Karoline Leavitt.

Conform unei surse citate de AFP, Statele Unite au finalizat o primă vânzare de petrol venezuelean pe piaţa internaţională, după ce Trump a anunţat săptămâna trecută că "autorităţile interimare din Venezuela urmează să transfere Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol supus sancţiunilor şi de înaltă calitate".



