Data publicării:

Trump a decis să-l demită pe șeful informațiilor militare de la Pentagon după disputa privind atacurile asupra Iranului

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Donald Trump l-a destituit pe șeful informațiilor militare de la Pentagon, în urma tensiunilor legate de atacurile asupra Iranului.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a decis să îl elibereze din funcție pe locotenent-generalul Jeffery Kruse, director al Agenției pentru Informații Militare a SUA (DIA), anunțul venind la câteva săptămâni după publicarea unei evaluări care contrazicea poziția președintelui Donald Trump privind atacurile asupra facilităților nucleare iraniene, transmite BBC.

Potrivit Pentagonului, Kruse nu va mai conduce DIA, instituția care gestionează informații militare și sprijină operațiunile armatei americane. Alți doi ofițeri de rang înalt au fost, de asemenea, înlăturați. Motivele acestor decizii nu au fost însă detaliate în comunicatul oficial.

Trump a respins atunci evaluarea, susținând că este "pe deplin greșită"

Contextul tensionat a apărut în luna iunie, când un raport al DIA concluziona că raidurile aeriene ordonate de Washington asupra Iranului ar fi reușit doar să „întârzie” cu câteva luni dezvoltarea programului nuclear al Teheranului. Trump a respins atunci evaluarea, susținând că este „pe deplin greșită” și a afirmat că atacul american a „anihilat” infrastructura nucleară iraniană, descriindu-l drept „cea mai de succes lovitură militară din istorie”. Totodată, liderul de la Casa Albă a acuzat presa că ar fi încercat să diminueze importanța operațiunii.

În replică, Hegseth a precizat la acel moment că raportul DIA fusese realizat pe baza unor „informații cu încredere redusă”. Între timp, însă, decizia de a-l înlocui pe Kruse și pe alți comandanți - printre care șeful rezervelor navale și liderul Naval Special Warfare Command, potrivit Reuters - a alimentat speculațiile privind ingerința politică în structurile de securitate.

Analiza de intelligence ca pe un test de loialitate

Reacțiile nu au întârziat să apară. Senatorul Mark Warner a avertizat că îndepărtarea lui Kruse arată tendința lui Trump de a trata analiza de intelligence ca pe un test de loialitate, și nu ca pe un instrument esențial pentru apărarea țării.

Concedierile recente se înscriu într-un șir de episoade similare. În iulie, Trump a înlăturat-o pe Erika McEnterfer, comisar pentru statistici în domeniul muncii, după ce cifrele publicate nu i-au convenit. În aprilie, l-a destituit pe Timothy Haugh de la conducerea Agenției Naționale de Securitate și a operat schimbări majore în Consiliul de Securitate Națională. În paralel, Hegseth a continuat restructurările din armată, cu demiteri care i-au vizat inclusiv pe Generalul de aviație C. Q. Brown și mai mulți amirali și generali.

CITEȘTE ȘI: Donald Trump, întinerit brusc în 4 zile. Chirieac: Mai trebuie să-l vedem cântărind 75 kg. Cum arată acum - FOTO

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Trump a decis să-l demită pe șeful informațiilor militare de la Pentagon după disputa privind atacurile asupra Iranului
23 aug 2025, 22:07
Alertă aeriană în Rusia: Zeci de drone doborâte, zboruri suspendate pe mai multe aeroporturi
23 aug 2025, 21:12
Mari surprize la Kiev. Pe cine ar vota ucrainenii la prezidențiale dacă duminica viitoare ar fi alegeri?
23 aug 2025, 19:45
Ucraina avertizează Belarusul cu privire la provocări în timpul exerciţiilor militare cu Rusia
23 aug 2025, 12:25
SUA şi Rusia, proiecte comune în Arctica şi Alaska. Putin "vede luminiţa de la capătul tunelului"
23 aug 2025, 09:46
Pedeapsă cu moartea pentru un fost președinte. Ce acuzații i se aduc
22 aug 2025, 23:50
ParintiSiPitici.ro
Ai remarcat acest comportament la copilul tău? Deși profesorii nu îl apreciază și îl consideră deranjant, cercetătorii spun că este cel mai clar semn al unei inteligențe peste medie
23 aug 2025, 17:48
Accident grav de autocar. Era plin cu turiști. Pasagerii au fost prinși sub mașină. Un copil mort, doi în stare critică, printre victime
22 aug 2025, 22:37
Gest neașteptat făcut de Trump de față cu toată lumea. Ce a scos din sertarul biroului său - Video
22 aug 2025, 22:05
Trump spune că Viktor Orban este "marele său prieten", după ce liderul ungar i-a cerut ajutorul
22 aug 2025, 19:07
SUA participă la alternativa Rusiei la Eurovision. Ce țări din Europa au fost invitate
22 aug 2025, 18:05
Întâlnirea pentru pace Putin - Zelenski. Serghei Lavrov susține că președintele Ucrainei spune ”nu” la tot: Trump a subliniat foarte clar
22 aug 2025, 16:48
Cererile lui Putin pentru Ucraina - surse Reuters. Informații de ultimă oră!
22 aug 2025, 13:55
Vești bune pentru economia românească. Grâul produs în țara noastră ajunge pe mesele egiptenilor. Ce valoare au tranzacțiile
22 aug 2025, 10:25
Probleme pentru Tesla lui Musk: NHTSA verifică modul în care compania a raportat incidentele rutiere
22 aug 2025, 09:30
Penurie de benzină în Rusia. Șoferii stau la cozi „kilometrice” ca să alimenteze
21 aug 2025, 22:57
Cele 4 cerințe ale lui Putin pentru un acord de pace în Ucraina. Ar fi gata să uite de Harkov, Zaporojie și Herson - Surse Reuters
21 aug 2025, 21:49
Pompier rănit grav în incendiile de vegetație din Portugalia. Autospecială cuprinsă de flăcări (VIDEO)
21 aug 2025, 21:04
Kremlinul vine cu noi condiții pentru a semna acorduri privind Ucraina. Rușii, deranjați de un decret emis de Zelenski acum 3 ani
21 aug 2025, 19:54
Turiști revoltați în Italia: Într-un bar au fost taxați și pentru muzica din boxe
21 aug 2025, 19:41
Donald Trump face un pas în spate. Retragere din negocierile Volodimir Zelenski - Vladimir Putin
21 aug 2025, 17:49
După Polonia, un alt stat NATO impune restricții aeriene din cauza dronelor rusești
21 aug 2025, 16:39
Lavrov, reacție la dorința lui Macron și Starmer de a trimite trupe străine în Ucraina
21 aug 2025, 15:28
Declarația comună a UE și SUA privind comerţul şi investiţiile transatlantice
21 aug 2025, 14:52
Avertisment venit din Turcia condusă de Erdoğan în toiul pregătirilor negocierilor dintre Trump, Putin și Zelenski: Fără încetare a focului, nu există garanții de securitate pentru Kiev
21 aug 2025, 14:55
Europenii îi cer lui Trump să trimită avioane F-35 în România
21 aug 2025, 13:52
Lavrov, acuzații dure la adresa liderilor europeni privind soluționarea conflictului din Ucraina
21 aug 2025, 13:38
Care este planul în trei etape al președintelui Coreei de Sud pentru denuclearizarea Coreei de Nord
21 aug 2025, 13:42
Guvernul inițiază proces împotriva supermarketurilor. Lidl, printre lanțurile vizate
21 aug 2025, 13:25
Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, reacție sfâșietoare după condamnarea lui Vlad Pascu la 10 ani de închisoare
21 aug 2025, 12:24
Karol Nawrocki accelerează modernizarea Poloniei și trage guvernul de mânecă: mega-aeroport între Varșovia și Lodz, prima centrală nucleară a țării și protecție pentru fermieri
21 aug 2025, 11:23
Este gestionarea urșilor o problemă românească sau europeană? O țară din UE pregătește un sondaj privind fauna sălbatică
21 aug 2025, 10:57
J.D. Vance: Europenii trebuie să-și asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei
21 aug 2025, 09:55
Ungaria anunță că e pregătită să găzduiască negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia
21 aug 2025, 09:22
Kim Jong Un salută trupele sale desfășurate în sprijinul Rusiei: Avem o armată eroică
21 aug 2025, 09:20
Forțele americane au ucis un lider ISIS, considerat un candidat puternic pentru a deveni liderul grupării
20 aug 2025, 23:23
Un ghid turistic a murit la Colosseum. Fața neagră a supraturismului
20 aug 2025, 20:03
S-a terminat cu azilul în Grecia. Vor exista doar două opțiuni
20 aug 2025, 19:12
Celebru designer din Milano, mort în urma unui accident cu un TIR condus de un român
20 aug 2025, 18:56
Dronă rusească, prăbușită în estul Poloniei, la un an după un incident similar. Polonia: Rusia provoacă din nou țările NATO
20 aug 2025, 18:22
Rusia continuă cuceririle în Ucraina. Kremlinul anunță ocuparea a încă trei localități
20 aug 2025, 13:41
Trump, anunțul zilei: Putin și Zelenski sunt în proces de stabilire a unei întâlniri
20 aug 2025, 12:05
Rusia reia livrările de petrol către Ungaria și Slovacia via conducta Drujba 
20 aug 2025, 11:00
Rusia reia livrările de petrol către Ungaria și Slovacia via conducta Drujba 
Dedesubturile planului de pace al lui Trump. Ce se întâmplă în spatele ușilor închise pentru demascarea intențiilor ascunse ale lui Putin
20 aug 2025, 11:10
Franța doboară recordul: Cel mai mare câștig din istoria loteriei sale a fost revendicat. Cât va încasa norocosul
20 aug 2025, 11:01
Alianţa Nord-Atlantică îşi dă întâlnire în Turcia pentru summitul din 2026
20 aug 2025, 10:38
De la Casa Albă, direct în Rai. De ce vrea Trump să facă pace în Ucraina
20 aug 2025, 09:35
Imaginile cu Boris Johnson care au făcut înconjurul Internetului. Fostul premier britanic, așa cum nu l-ai mai văzut, la plajă, în Grecia / video viral
20 aug 2025, 08:45
În mijlocul discuțiilor dintre Trump, Putin și Zelenski, dronele ucrainene lasă fără curent mai multe zone din Zaporojie controlate de Rusia
20 aug 2025, 08:37
O tânără a ratat zborul spre vacanța sa de vis, după ce ChatGPT s-a "răzbunat" pe ea
19 aug 2025, 23:09
Administrația Trump anunță că Vladimir Putin este de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski
19 aug 2025, 22:18
Cele mai noi știri
acum 5 minute
A murit Gerry Spence, avocatul american legendar care nu a pierdut niciodată un proces penal
acum 43 de minute
Zeci de pompieri români se luptă cu incendiile devastatoare din Spania
acum 52 de minute
Trump a decis să-l demită pe șeful informațiilor militare de la Pentagon după disputa privind atacurile asupra Iranului
acum 1 ora 23 minute
Motociclist, cetăţean străin, muşcat de urs pe Transfăgărăşan
acum 1 ora 37 minute
Conflict aprins între angajați români și străini. Poliția a intervenit de urgență
acum 1 ora 46 minute
Alertă aeriană în Rusia: Zeci de drone doborâte, zboruri suspendate pe mai multe aeroporturi
acum 2 ore 24 minute
Lagarde (BCE): Muncitorii străini, colacul de salvare al economiei europene
acum 3 ore 14 minute
Mari surprize la Kiev. Pe cine ar vota ucrainenii la prezidențiale dacă duminica viitoare ar fi alegeri?
Cele mai citite știri
pe 22 August 2025
Alertă de călătorie în Bulgaria și pentru românii care vor să ajungă în Grecia sau Turcia
pe 22 August 2025
Furie în Grecia. Turiștii români, revoltă după ce șoferul autocarului a făcut infarct la volan și a murit
pe 22 August 2025
Dacă nu se mai nasc mulți copii și inteligența artificială ne fură joburile, cine ne va plăti pensiile? Coșea: În ce să investim pentru a avea o bătrânețe liniștită
pe 22 August 2025
Accident grav de autocar. Era plin cu turiști. Pasagerii au fost prinși sub mașină. Un copil mort, doi în stare critică, printre victime
pe 22 August 2025
S-a aflat! De ce a venit la AEP o delegație a Statelor Unite ale Americii după alegerile din România
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel