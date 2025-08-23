Trump a decis să-l demită pe șeful informațiilor militare de la Pentagon după disputa privind atacurile asupra Iranului

Donald Trump l-a destituit pe șeful informațiilor militare de la Pentagon, în urma tensiunilor legate de atacurile asupra Iranului.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a decis să îl elibereze din funcție pe locotenent-generalul Jeffery Kruse, director al Agenției pentru Informații Militare a SUA (DIA), anunțul venind la câteva săptămâni după publicarea unei evaluări care contrazicea poziția președintelui Donald Trump privind atacurile asupra facilităților nucleare iraniene, transmite BBC.

Potrivit Pentagonului, Kruse nu va mai conduce DIA, instituția care gestionează informații militare și sprijină operațiunile armatei americane. Alți doi ofițeri de rang înalt au fost, de asemenea, înlăturați. Motivele acestor decizii nu au fost însă detaliate în comunicatul oficial.

Trump a respins atunci evaluarea, susținând că este "pe deplin greșită"

Contextul tensionat a apărut în luna iunie, când un raport al DIA concluziona că raidurile aeriene ordonate de Washington asupra Iranului ar fi reușit doar să „întârzie” cu câteva luni dezvoltarea programului nuclear al Teheranului. Trump a respins atunci evaluarea, susținând că este „pe deplin greșită” și a afirmat că atacul american a „anihilat” infrastructura nucleară iraniană, descriindu-l drept „cea mai de succes lovitură militară din istorie”. Totodată, liderul de la Casa Albă a acuzat presa că ar fi încercat să diminueze importanța operațiunii.

În replică, Hegseth a precizat la acel moment că raportul DIA fusese realizat pe baza unor „informații cu încredere redusă”. Între timp, însă, decizia de a-l înlocui pe Kruse și pe alți comandanți - printre care șeful rezervelor navale și liderul Naval Special Warfare Command, potrivit Reuters - a alimentat speculațiile privind ingerința politică în structurile de securitate.

Analiza de intelligence ca pe un test de loialitate

Reacțiile nu au întârziat să apară. Senatorul Mark Warner a avertizat că îndepărtarea lui Kruse arată tendința lui Trump de a trata analiza de intelligence ca pe un test de loialitate, și nu ca pe un instrument esențial pentru apărarea țării.

Concedierile recente se înscriu într-un șir de episoade similare. În iulie, Trump a înlăturat-o pe Erika McEnterfer, comisar pentru statistici în domeniul muncii, după ce cifrele publicate nu i-au convenit. În aprilie, l-a destituit pe Timothy Haugh de la conducerea Agenției Naționale de Securitate și a operat schimbări majore în Consiliul de Securitate Națională. În paralel, Hegseth a continuat restructurările din armată, cu demiteri care i-au vizat inclusiv pe Generalul de aviație C. Q. Brown și mai mulți amirali și generali.

