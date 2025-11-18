€ 5.0844
|
$ 4.3825
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0844
|
$ 4.3825
 
DCNews Stiri Trei orașe românești, printre cele mai sigure de pe glob. Unul surclasează Zurich, Tokyo și Praga
Data publicării: 09:04 18 Noi 2025

Trei orașe românești, printre cele mai sigure de pe glob. Unul surclasează Zurich, Tokyo și Praga
Autor: Tiberiu Vasile

Trei orașe românești, printre cele mai sigure de pe glob. Unul surclasează Zurich, Tokyo și Praga Trei orașe românești, printre cele mai sigure de pe glob. Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/
 

Trei mari orașe din România au urcat în clasamentul „Safest Cities in the World 2024”, iar unul dintre ele a obținut un punctaj care îl plasează peste metropole renumite precum Zurich, Tokyo și Praga.

Trei orașe importante din România au reușit să intre în lista celor mai sigure destinații urbane din lume, potrivit topului „Safest Cities in the World 2024”. Cel mai bine poziționat dintre ele ocupă locul 19, cu un scor de 94,36 de puncte, depășind chiar orașe cunoscute pentru rigoarea și ordinea lor, precum Zurich, Tokyo sau Praga.

Cluj-Napoca este orașul care deschide prezența României în acest clasament, situându-se pe locul 19. Analiza ia în considerare factori precum rata criminalității, calitatea vieții și nivelul infrastructurii publice, iar municipiul ardelean punctează puternic la toate aceste capitole. Publicația Clujenii notează că rezultatul confirmă statutul orașului de centru universitar dinamic, gazdă a unor festivaluri de anvergură și magnet pentru tineri și investitori. În vârful clasamentului global se află Abu Dhabi, iar în partea inferioară, pe locul 40, figurează Riyadh.

România apare în top iar cu Timișoara și Brașov

România apare în top și cu Timișoara, oraș plasat pe poziția 33, cu 92,37 de puncte. Atmosfera relaxată, investițiile consistente din ultimii ani și scena culturală energică au contribuit la această performanță, atrăgând tot mai mulți studenți, companii din zona tehnologică și vizitatori, potrivit aceleiași surse.

La scurtă distanță se află Brașovul, clasat pe locul 34, cu 92,28 puncte. Orașul se remarcă prin centrul vechi bine conservat și prin peisajul montan care îl transformă într-una dintre cele mai populare destinații turistice din România, frecventată atât de români, cât și de străini.

Rezultatele din „Safest Cities in the World 2024” confirmă ascensiunea orașelor din România, care se bucură de tot mai multă recunoaștere internațională datorită nivelului ridicat de siguranță, calității vieții și dezvoltării culturale și economice din ultimii ani.

CITEȘTE ȘI: Bucureştiul, pe locul 9 în Top10 Oraşe ale Viitorului. Ciprian Ciucu, discuţie cu ministrul de stat pentru Europa al Germaniei

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

orase
romania
zurich
tokyo
praga
cluj napoca
brasov
timisoara
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Samira Negrouche, câștigătoarea premiului „Benjamin Fondane“ 2025 , acordat de ICR
Publicat acum 7 minute
Rusia se pregătește de un război cu Polonia, avertizează șeful Statului Major de la Varșovia
Publicat acum 10 minute
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan - surse
Publicat acum 30 minute
CATANE, o coproducție România-Italia, premiera la IFFI Goa, în India
Publicat acum 49 minute
Incident periculos în Constanța: O mașină a lovit o țeavă de gaz, iar elevii unui liceu au fost evacuați
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Noi 2025
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat acum 17 ore si 39 minute
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
Publicat pe 16 Noi 2025
Horoscop săptămânal 17-23 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close