Trei orașe românești, printre cele mai sigure de pe glob. Unul surclasează Zurich, Tokyo și Praga

Trei orașe importante din România au reușit să intre în lista celor mai sigure destinații urbane din lume, potrivit topului „Safest Cities in the World 2024”. Cel mai bine poziționat dintre ele ocupă locul 19, cu un scor de 94,36 de puncte, depășind chiar orașe cunoscute pentru rigoarea și ordinea lor, precum Zurich, Tokyo sau Praga.

Cluj-Napoca este orașul care deschide prezența României în acest clasament, situându-se pe locul 19. Analiza ia în considerare factori precum rata criminalității, calitatea vieții și nivelul infrastructurii publice, iar municipiul ardelean punctează puternic la toate aceste capitole. Publicația Clujenii notează că rezultatul confirmă statutul orașului de centru universitar dinamic, gazdă a unor festivaluri de anvergură și magnet pentru tineri și investitori. În vârful clasamentului global se află Abu Dhabi, iar în partea inferioară, pe locul 40, figurează Riyadh.

România apare în top iar cu Timișoara și Brașov

România apare în top și cu Timișoara, oraș plasat pe poziția 33, cu 92,37 de puncte. Atmosfera relaxată, investițiile consistente din ultimii ani și scena culturală energică au contribuit la această performanță, atrăgând tot mai mulți studenți, companii din zona tehnologică și vizitatori, potrivit aceleiași surse.

La scurtă distanță se află Brașovul, clasat pe locul 34, cu 92,28 puncte. Orașul se remarcă prin centrul vechi bine conservat și prin peisajul montan care îl transformă într-una dintre cele mai populare destinații turistice din România, frecventată atât de români, cât și de străini.

Rezultatele din „Safest Cities in the World 2024” confirmă ascensiunea orașelor din România, care se bucură de tot mai multă recunoaștere internațională datorită nivelului ridicat de siguranță, calității vieții și dezvoltării culturale și economice din ultimii ani.

