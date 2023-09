Tragedie în urma unui incendiu din Iohannesburg. 74 de persoane și-au pierdut viața, 12 sunt copii - Video

Focul a distrus un imobil cu patru etaje din centrul oraşului.



Incendiul a izbucnit miercuri noaptea, din cauze încă necunoscute, şi a fost deja stins. Joi dimineaţa, pompierii căutau în continuare alte victime, iar poliţia blocase accesul în zonă.



Salvatorii au găsit cadavrele a 24 de femei şi 40 de bărbaţi. "Alţi zece rămân neidentificaţi pentru că gradul de calcinare nu permite identificarea", a spus Thembalethu Mpahlaza, şeful serviciului criminalistic al provinciei Gauteng, care reuneşte Johannesburg şi capitala Pretoria.



Un bilanţ anterior indica 73 de morţi, iar rămăşiţele unui copil cu vârsta sub doi ani au fost deja găsite.



Aproximativ 60 de răniţi au fost transportaţi spre mai multe spitale din regiune. Operaţiunile de salvare şi căutare erau pe cale să se încheie spre seară.

A deadly fire in Johannesburg, South Africa has now claimed at least 73 lives and injured dozens more in the city's business district. @McKenzieCNN is live on the scene of this terrible tragedy, with the latest: pic.twitter.com/wPIJVVg4bH