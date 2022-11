Invitatul emisiunii Cultura de acasă. Românii încotro?, Gheorghe Cristescu, președintele Centrului Român pentru Integrare și Tradiții din Italia, a prezentat o serie de evenimente și activități organizate pentru și împreună cu românii din Italia.

”În programa școlilor de sâmbătă și duminică am prevăzut ca în fiecare sărbătoare religioasă românească sau națională, copiii să pregătească câte o serbare tematică. Feedback-ul a fost că au venit părinții să colinde cu copii. Cu departamentul am cumpărat peste 40 de costume și au venit și părinții să solicite costume. Deci am promovat aproape toate tradițiile de peste an, în baza unui calendar școlar și al evenimentelor care se succed. În 9 localități avem șase grupuri de copii, grupuri folclorice, muzică și dansuri. Mi s-a părut că învățând muzica și dansul, se poate spune că învață și limba română.

Avem o problemă pe linie culturală cu participarea civică la viața societății. Românii din străinătate încă nu s-au obișnuit să meargă să voteze”, a declarat Gheorghe Cristescu, președintele Centrului Român pentru Integrare și Tradiții din Italia.

Care sunt soluțiile social-culturale pentru a întări legăturile românilor din diaspora?

”Agregarea românilor în activități culturale din amploare. Am făcut 6 festivaluri în colaborare cu mai multe asociații și la aceste festivaluri am observat o agregare care continuă. De exemplu, în cadrul unui eveniment, am citit rezoluția de la Alba Iulia și oamenii au avut răbdare. 6-7 minute au ascultat cu interes toți. Ceea ce înseamnă că, agregându-ne împreună, putem depăși aceste lipsuri”, a concluzionat Gheorghe Cristescu.

