TikTok, interzis într-o țară din Asia. Cum și-au justificat autoritățile decizia care îi nemulțumește pe internauți

Nepalul a decis să interzică platformă de video-sharing TikTok din cauza a ceea ce oficialii guvernamentali au descris drept impactul său negativ asupra armoniei sociale, informează DPA, scrie Agerpres.

”Dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, interdicția ar putea intra în vigoare încă de astăzi", a afirmat ministrul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Rekha Sharma, în cadrul unei conferinţe de presă după ședința de guvern de luni.

Popularitatea platformei chinezești de socializare a crescut foarte mult în Nepal în perioada lockdown-ului cauzat de pandemia de coronavirus, rivalizând cu cea a Facebook, iar grupurile de presiune politică au început să o folosească pentru a-și multiplica aria de acoperire.

”Cabinetul a decis să interzică TikTok din cauza impactului său asupra armoniei sociale. Supraveghem implementarea promptă a închiderii”, a mai spus Sharma, potrivit Nepali Times.

Rekha Sharma, care este, de asemenea, purtătorul de cuvânt al guvernului, a declarat, totuși, că ar putea dura ceva timp pentru a închide platforma într-un mod fără probleme.

Decizia a fost puternic criticată de către lideri ai societății civile, politicieni din opoziție și chiar de către membri ai coaliției aflate la guvernare ca fiind un atac la adresa libertății de exprimare.



Aceasta vine la doar câteva zile după ce guvernul nepalez a introdus noi directive care urmăresc să exercite un control mai mare asupra rețelelor de socializare și asupra conținutului acestora în interiorul țării.



Potrivit Nepali Times, un sondaj realizat de Sharecast Initiative în 2022 a constatat că 56% dintre nepalezii care erau activi pe internet susțineau că au folosit TikTok.

Reacțiile la anunțul făcut de ministrul Comunicațiilor nu au întârziat să apară. Astfel, unii dintre internauți sunt nemulțumiți de faptul că nu vor mai putea vedea dansurile indiene, alții arată cu degetul înspre tentativa de a cenzura platforma de socializare creată de chinezi și care a devenit tot mai răspândită la nivel mondial, mai ales pentru că are un conținut foarte facil.

Why TikTok was banned in Nepal? ! This clip tells everything! बिहारि र यसका हलिहरुको लुटतन्त्र ठगबन्धनको greatest threat नै टिकटक हो???? pic.twitter.com/bUDJJR34vs