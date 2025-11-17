Tata Motors preia oficial grupul Iveco. Comisia Europeană a dat undă verde

Comisia Europeană a aprobat, în baza Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului unic asupra Iveco Group N.V. (Țările de Jos) de către TML Commercial Vehicles Limited din India, conform unui comunicat al Executivului european.

Obiectivul principal al tranzacției Tata Motors - Iveco

Tranzacția are în vedere, în principal, producția și furnizarea de vehicule comerciale, precum și de componente auto.

În urma analizei, Comisia a decis că operațiunea nu ridică probleme de concurență, având în vedere poziția modestă a companiilor pe piața rezultată din fuziune. Evaluarea s-a desfășurat în cadrul procedurii simplificate privind concentrațiile economice, notează Agerpres.

