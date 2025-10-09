Tânărul care a speriat o țară întreagă cu mesaje de teroare, menținut în arest preventiv

Decizia instanţei, pronunţată joi în dosarul nr. 6177/2/2025, este definitivă şi menţine măsura dispusă la sfârşitul lunii septembrie, când tânărul a fost reţinut.

Adolescentul care a semănat panică în întreaga țară rămâne în arest preventiv

Magistraţii ICCJ au stabilit repunerea cauzei pe rol pentru judecare în complet de divergenţă şi au fixat un termen procedural pentru 9 octombrie 2025. "Repune cauza pe rol în vederea judecării acesteia în complet de divergenţă. Fixează termen la data de 09.10.2025, cu citarea contestatorului inculpat şi încunoştinţarea apărătorului ales al acestuia", se arată în încheierea pronunţată de instanţă.

În cadrul aceleiaşi hotărâri, judecătorii au respins, cu majoritate, contestaţia formulată de tânăr împotriva încheierii penale pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti. Astfel, dispoziţia prin care DIICOT solicitase arestarea preventivă a rămas în vigoare, iar măsura a fost confirmată de instanţă. "Cu opinie separată: În sensul admiterii contestaţiei declarate de inculpatul Iancu Lucas Alexandre, desfiinţării încheierii şi respingerii propunerii de luare a măsurii arestării preventive formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Infracțiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice cu privire la contestatorul inculpat Iancu Lucas Alexandre", este redat, în integritate, în textul deciziei.

Un val de amenințări a zguduit România

Potrivit DIICOT, la datele de 21 şi 23 septembrie 2025, inculpatul, împreună cu o minoră de 14 ani, a transmis "mai multe mesaje, către un număr aproximativ 1.000 de adrese de email aparţinând unor instituţii de învăţământ, unităţi medicale, unităţi de poliţie, posturi de televiziune şi alte instituţii de pe întreg teritoriul României, în care proferau ameninţări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică şi intimidării populaţiei prin producerea unui puternic impact psihologic". Pentru aceste fapte, adolescentul este cercetat pentru infracţiunea de ameninţare calificată ca act de terorism.

Mesajele au căpătat rapid ecou, declanşând mobilizări şi verificări în unităţi şcolare şi spitale din mai multe judeţe; primele avertismente vizau instituţii din Bucureşti, iar conţinutul trimiterilor a fost de o violenţă explicită. Textul integral al uneia dintre ameninţări, recepţionat de adrese oficiale de email ale unor şcoli şi unităţi medicale, spunea: "Voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi pacienţi voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni. Toţi meritaţi să suferiţi eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor".

Ancheta a implicat verificări ample pentru identificarea sursei mesajelor şi a complicităţilor eventuale, iar reţinerea a fost dispusă la 26 septembrie. Măsura arestării preventive a fost atacată la instanţă, dar, după analiza dosarului, judecătorii de la ICCJ au considerat că probele şi elementele de risc justifică menţinerea tânărului în detenţie.