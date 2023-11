Sute de șoareci vopsiți în culorile Palestinei au fost eliberați în restaurantele McDonald's / Clienții au început să fugă în toate direcțiile / video

Poliția a spus că investighează trei incidente separate în care rozătoare vii au fost eliberate în fast food-uri și caută și un al doilea bărbat, Billal Hussain, de 30 de ani care, de asemenea, a luat parte la protest, potrivit The Guardian.

Primul incident a avut loc luni la un McDonald’s din Nechells din centrul Birmingham, în jurul orei 17.30, când ceea ce păreau a fi zeci de șoareci vopsiți în roșu, negru, verde și alb – culorile drapelului palestinian – au fost eliberați în restaurant.

Imagini video au arătat un bărbat cu ceea ce pare a fi un steag palestinian legat în jurul capului, transportând rozătoarele din portbagajul unei mașini în McDonald’s și răsturnându-le pe podea, în fața clienților îngroziți.

După ce animalele au început să mișune, clienții au fugit în toate direcțiile. Apoi se aude strigând: „Boicotează Israelul” și „la dracu’ Israelul”.

Marți a avut loc un al doilea incident, la un restaurant McDonald’s din Perry Barr. Personalul a încercat să rețină zeci de rozătoare sub o cutie de plastic, despre care un om a spus că au fost „eliberați”.

Potrivit poliției, al treilea incident a avut loc în Small Heath chiar înainte de ora 21:00, marți, deși nu este clar dacă acesta a fost legat de celelalte două.

„Poziția noastră este clară: acest lucru este îngrozitor și nu va fi tolerat. Vom urmări și trimite în judecată pe oricine comite astfel de fapte. Întărim patrulele în regiune și vom oferi asigurări comunităților noastre.”, a precizat Poliția din West Midlands.

Ei au spus că „au executat deja o serie de mandate în hotărârea noastră de a-l aresta pe Hussain, care este suspectat de implicare în incidentele inacceptabile și supărătoare”.

McDonald’s Marea Britanie a declarat că restaurantele implicate „au fost complet igienizate, iar partenerii noștri de control al dăunătorilor au efectuat o inspecție completă”, adăugând că lucrează cu poliția din West Midlands.

Apelurile de a boicota lanțul global de fast-food au venit din cauza McDonald’s Israel care a afirmat că a oferit mii de mese gratuite personalului militar israelian.

Drept urmare, francizele din unele țări cu majoritate musulmană, cum ar fi Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Iordania și Turcia, s-au disociat de franciza israeliană.

McDonald’s Corporation a declarat: „Suntem consternați de dezinformarea și rapoartele inexacte cu privire la poziția noastră ca răspuns la conflictul din Orientul Mijlociu. McDonald’s Corporation nu finanțează sau sprijină niciun guvern implicat în acest conflict, iar orice acțiune din partea partenerilor noștri de afaceri locali deținători de licență de dezvoltare au fost realizate independent, fără consimțământul sau aprobarea McDonald’s. Inimile noastre sunt alături de toate comunitățile și familiile afectate de această criză. Facem tot ce putem pentru a asigura siguranța oamenilor noștri din regiune, sprijinind în același timp comunitățile în care ne desfășurăm activitatea.”

