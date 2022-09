"De Ce se întâmplă?". De aici a plecat totul în urmă cu 12 ani. Ne-am dorit să nu rămânem niciodată fără răspunsuri la enigmaticul DE CE, iar răspunsul a fost DCNews, cel care ieri a împlinit frumoasa vârstă de... 500 000. De articole!



Suntem bucuroși că avem un parteneriat onest cu giganți cum sunt Google sau Facebook, că avem un număr mare de ”abonați”, de cititori care dau click zi de zi sute-ului, că reușim să rămânem în topuri cu un reach organic impresionant şi, mai ales, să nu dezamăgim.

A fost greu și la început, în plină criză financiară globală, și în ultimii doi ani, cu lock-down și război, am trecut prin schimbări şi transformări împreună, am fost împreună la alegeri, în luptele politice, sub coduri de vreme rea, alerte naţionale, am suferit împreună când veștile erau rele, dar ne-am şi bucurat laolaltă atunci când Halep şi Popovici sau olimpicii au câștigat medalii. V-am adus în case, în ultimul an, poveşti cu oameni curajoşi la vreme de război şi nu numai. V-am spus de Misha, copilul din Ucraina care a călătorit până la casa bunicilor din Anglia, fără părinți, de fetiţa cu voce de aur care a cântat în buncăr "Let it go", despre ucraineanul care şi-a cărat câinele bătrân în spate, 17 kilometri, despre procesul lui Johnny Depp, despre gafele vedetelor şi preţul pe care l-au plătit, divorţuri cu cântec şi împăcări neaşteptate, despre victorii muncite şi performanţe zguduitoare, despre Oscaruri şi podiumuri pe care s-a auzit "Deşteaptă-te, române"... pe toate vi le-am lăsat în scris, ca pe nişte scrisori către vechi şi buni prieteni. Câte scrisori? Peste cinci sute de mii.

Noi credem că am fost reali şi corecţi. Şi sinceri. Nu am exagerat nimic, nu am prefabricat nimic, nu am cenzurat nimic. Din respect pentru milioanele de oameni care au citit sutele de mii de știri am căutat mereu să aducem în faţa cititorilor doar faptele și explicația lor.

Eu m-am alăturat trustului DC Media Group în urmă cu şapte luni, când am descoperit că şi în România se poate face jurnalism de calitate, un jurnalism smart, aplicat, curat, necomandat şi neatins de "păcatele vremurilor". Am găsit aici oameni entuziaşti, cu pregătire înaltă şi cu vastă experienţă în ale scrisului.

Am aflat imediat că aveam să fac parte dintr-o familie cu mult mai mare decât ştiam la început, o familie cu 9 fraţi bine crescuţi şi educaţi în spiritul DC: DCNews, DCBusiness, DCMedical, Defense România, Ştiri Diaspora, DCNewsTV, Radio DCNews, Spectacola şi Astrosens. În 2010, DCNews pornea la drum cu doi angajaţi. Astăzi, DC Media Group are 70 de oameni în redacție și mulți colaboratori externi. Împreună clădim informaţie şi creştem lumea, puţin câte puţin, eveniment cu eveniment. Dăm oamenilor de ştire aşa cum ar trebui să o facă toţi actorii media de pretutindeni, dăm cititorului o perspectivă nouă, claritate, viziune, posibilitatea de a-şi face singur ordine în gânduri şi de a decide pentru el.

Și pregătim lansarea a încă două publicații, în următoarea perioadă.

Cred că sunt o norocoasă şi mă simt privilegiată să ştiu că pot lucra în această echipă pe care, până acum, am urmărit-o doar de la distanţă, din living, că gândurile mele pot ajunge la peste 9 milioane de cititori, câți accesează într-o lună paginile site-urilor DCMedia Grup.

Ce bucurie să ai colegi tineri, alături de jurnaliști cu multă experiență, să ştii că vii din aceeaşi lume din care vin şi ei, că am citit cu toţii aceleaşi cărţi, am admirat cam aceiaşi idoli în materie de persoane publice, am crescut cam cu aceleaşi preferinţe şi posibilităţi, am studiat după aceleaşi manuale şi gândim, deopotrivă, în aceiaşi parametri. Mi-e dragă generaţia noua pentru că ştiu că, undeva pe la graniţa lui 30 şi un pic, mi s-a păstrat şi mie un scaun liber pe care-l pot ocupa oricând simt nevoia să mă aşez cu "ai mei" la vorbă, să comentăm, să ne amuzăm, să analizăm şi să despicăm firul în câte alte fire-om vrea noi, fără să ne simţim niciunul aiurea şi fără să avem sentimentul că facem ceva greşit.

Mă bucur că am participat și eu la efortul de a depăși borna de 500 000!

