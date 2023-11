Suma incredibilă pe care le-o dă statul rugbiştilor pe zi. Alin Petrache cere schimbarea legislaţiei. "37 lei patul în cameră dublă..."

"Un buget cu care ne-am confruntat este cel al Africii de Sud, 132 de milioane de euro. Irlanda are 113 milioane. Scoţia se duce aproape de 100 milioane, Franţa are peste 142 de milioane, Noua Zeelandă undeva la 178 milioane de euro, Anglia peste 200 de milioane. Pe an! Cam asta e diferenţa cu care ne confruntăm. E destul de greu. Nu aş avea nevoie de ei. E clar că dacă mâine m-ar întreba cineva ce aş face cu banii ăştia dacă i-aş avea, aş spune că nu am ce face cu ei. Dar aş avea nevoie de o predictibilitate ca să pun în practică tot ce înseamnă proiectele Federaţiei, din punct de vedere strategic, pe următorii 20 de ani.

Noi încercăm să îngrăşăm porcul în ajun şi de fiecare dată încercăm să facem ceva. Ne-am chinuit foarte mult să ne calificăm la CM 2023. Am făcut eforturi din punct de vedere al Federaţiei, şi ministerul a făcut eforturi, dar jucătorii şi staff-ul au făcut eforturi extraordinare pentru asta. Ne-am calificat, am început să trag semnale de alarmă. Încă de acum un an şi jumătate asta. Am cerut să începem să pregătim bine această echipă," a mai spus Alin Petrache.

